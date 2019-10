Klabater liczy na bardzo szybki zwrot środków zainwestowanych w Crossroads Inn



Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Klabater liczy na bardzo szybki zwrot kosztów zainwestowanych w produkcję Crossroads Inn, poinformował ISBnews członek zarządu Klabater Michał Gembicki. Długotrwałe działania, które zaplanowano, mają doprowadzić do rozwoju symulatora tawerny i zwiększenia zysków spółki.

"Za nami premiera naszego najważniejszego tytułu i debiutanckiej produkcji – Crossroads Inn. Jesteśmy zadowoleni z pierwszych wyników, jakie osiągnęła gra. W ciągu kilku godzin od premiery znaleźliśmy się na 3 miejscu TOP selerów w serwisie Steam. Dodatkowo, po pierwszej dobie utrzymujemy się w TOP 4 najlepiej sprzedających się gier na liście regionalnej. W tym miejscu warto podkreślić, że budżet Crossroads Inn jest relatywnie nieduży, a mimo tego odbiór gry jest lepszy od wielu produkcji z dużo większymi budżetami. Gra kosztowała nas 850 tys. zł, z czego ok. 150 tys. zł pozyskaliśmy w ramach przeprowadzonej kampanii na Kicstarterze. Liczymy na bardzo szybki zwrot zainwestowanych w produkcję kosztów. W momencie przekroczenia progu rentowności poinformujemy o tym inwestorów" – powiedział ISBnews Gembicki.

Dodał, że spółka podzieliła zespół na dwa mniejsze teamy. Pierwszy na bieżąco pracuje nad uwagami zgłoszonymi przez graczy – w czwartek wprowadziła patch do gry, który zawiera między innymi wersję niemieckojęzyczną gry oraz wersję na Linuxa.

"Dziś zespół pracuje nad usunięciem błędów związanych z nieprawidłowym działanie gry na niektórych kartach AMD oraz nad wydajnością działania gry na komputerach Mac. Kolejny patch zaplanowany jest na dzisiaj. Nieprzerwanie streamujemy grę. W momencie premiery zgromadziliśmy ponad 3,5 tys. widzów, w tej chwili stale ogląda nas około 1 tys. użytkowników, co świadczy o dużym zainteresowaniu naszym tytułem. Druga część teamu rozpoczęła prace nad nową zawartością Crossroads Inn obiecaną graczom po premierze. Widzimy też duże zainteresowanie innymi wersjami językowymi, szczególnie rosyjską i hiszpańską, dlatego również przygotujemy propozycję dla tych graczy" – wskazał członek zarządu Klabater.

Stwierdził, że Crossroads Inn to produkcja dla wymagających graczy, którzy cenią sobie samodzielne rozwiązywanie problemów, wyzwania i konieczność stałego szlifowania swoich umiejętności w starciu z ekonomią i środowiskiem gry.

"Pierwsze opinie graczy potwierdzają, że symulator tawerny jest ambitną produkcją, z którą trzeba nauczyć sobie radzić. Nie jest to prosta gra. W zależności od wyboru trybu rozgrywki, gracz może spróbować swoich sił zarówno w „zwykłym" symulatorze gospody, jak również wcielić się w protagonistę fabularyzowanej kampanii, gdzie zarządzanie tawerną jest tylko środkiem do poznania historii oraz jednego z jej kilku możliwych zakończeń" – ocenił Gembicki.

"Tak jak zapowiadaliśmy, premiera gry nie jest jej końcem, a dopiero początkiem. Mamy plan na długofalowe budowanie Crossroads Inn. Będziemy regularnie wspierać nasz tytuł, poprzez wprowadzanie bezpłatnych i płatnych dodatków (DLC). Płatne wniosą do gry nowe mechaniki, bezpłatne będą zawierały nowe elementy wystroju wnętrza, tekstury i zasoby. Szykujemy też wprowadzenie nowych bohaterów niezależnych do gry oraz cykliczne, kwartalne wydarzenia dla społeczności, związane z różnymi świątecznymi okolicznościami. Długotrwałe działania, które zaplanowaliśmy, mają doprowadzić do rozwoju naszego symulatora tawerny, a wraz z nim do zwiększenia zysków Klabater" – podsumował członek zarządu spółki.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka notowana jest na NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)