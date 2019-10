– Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej i środkowej. W wykonanych otworach pobraliśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wykonaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość i jakość złoża - powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. - To ogromny sukces naszej norweskiej spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na tej koncesji rolę operatora - podkreślił.



Zasoby Shreka oszacowano na 29 mln boe w kategorii P50, co oznacza, że z prawdopodobieństwem 50 proc. można liczyć na wydobycie przynajmniej takiego wolumenu węglowodorów. Nowo odkryte złoże znajduje się na Morzu Norweskim i sąsiaduje bezpośrednio z koncesjami Skarv i i Ærfugl, na których PGNiG już prowadzi wydobycie. Na złożu Skarv działa specjalna pływająca jednostka wydobywczo-magazynująca o tej samej nazwie. Najprawdopodobniej to do niej w przyszłości podłączone zostanie złoże Shrek.



– Podłączenie w przyszłości nowego złoża do istniejącej tak blisko infrastruktury wydobywczej wpłynie pozytywnie na rentowność całego projektu Skarv, na którym prowadzimy działalność - dodał Prezes PGNiG. Zanim jednak dojdzie do rozpoczęcia wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze Shreka minie kilka lat. Wcześniej konieczne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania złoża oraz uzyskanie u norweskich władz odpowiednich zatwierdzeń, a potem wiercenie otworów produkcyjnych i budowa instalacji wydobywczych.

W najbliższych miesiącach dane geologiczno-geofizyczne i złożowe pozyskane ze Shreka zostaną poddane szczegółowym analizom. To one pozwolą określić dokładnie zasoby nowego odkrycia i jego granice oraz umożliwią przygotowanie założeń do zagospodarowania złoża i uruchomienia produkcji.



Dotychczasowe prace przy złożu Shrek były dla PGNiG Upstream Norway pod wieloma względami wyjątkowe. Spółka ma najwięcej udziałów (40 proc.) w koncesji PL838, na której obszarze znajduje się złoże, dzięki czemu pełni na niej rolę operatora. Kieruje pracami wiertniczymi, jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację planu wierceń, pozyskanie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz wykonawców poszczególnych prac wiertniczych i usług wspierających. Będzie również odpowiedzialna za udostępnienie złoża, czyli przygotowanie go do etapu wydobycia, a także za nadzór nad produkcją gazu i ropy.



Dla firmy z Grupy PGNiG było to pierwsze w takiej roli wiercenie na morzu (tzw. offshore). Wykorzystano w tym celu najnowocześniejszą pływającą platformę wiertniczą Deepsea Nordkapp firmy Odfjell. Wiercenie dwóch otworów – głównego i bocznego, które doprowadziły do złoża – zajęło 45 dni. Głębokość wody na obszarze wierceń wyniosła ok. 360 metrów. Na strop skał piaskowcowych natrafiono na głębokości ok. 2 tys. m pod powierzchnią wody.



Samo odkrycie również na szczególny charakter. Bardzo rzadko zdarza się, że firma – wiercąc pierwszy otwór w roli operatora – trafia na złoże, jak to miało miejsce w przypadku Shreka. Dzięki nowemu odkryciu zwiększy się wydobycie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – po 2022 roku produkcja własna gazu ziemnego ma tam sięgnąć poziomu 2,5 mld m sześc. rocznie.



Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 26 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Koncesje przyznawane są co roku przez rząd norweski w ramach tzw. rund koncesyjnych. Udziały w koncesjach nabywane są także w drodze przejęć.



BOE = baryłka ekwiwalentu ropy naftowej albo baryłka przeliczeniowa ropy naftowej - jednostka energii określająca ilość energii otrzymanej w wyniku spalenia 1 baryłki ropy naftowej (ok. 1,7 MWh). Wykorzystywana zwłaszcza w celu podania wielkości połączonych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, jak w przypadku złoża.



Przy szacowaniu zasobności złoża P50 oznacza, że istnieje statystycznie 50 proc. szans na to, że wartość zasobów przekroczy wartość określoną jako P50. Przykładowo jeśli zasoby wydobywalne (P50) złoża Shrek wynoszą 29 mln boe, to z prawdopodobieństwem 50 proc. można liczyć na wydobycie przynajmniej takiego wolumenu węglowodorów.

Pływająca jednostka wydobywczo-magazynująca Skarv FPSO znajduje się ok. 5 km od nowo odkrytego złoża. To najprawdopodobniej do niej zostanie w przyszłości podłączony Shrek. / Media