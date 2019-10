PKO TFI ma 1541 umów o zarządzanie PPK z firmami zatrudniającymi 1,1 mln osób



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podpisało 1 541 umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z firmami zatrudniającymi po więcej niż 250 osób, poinformował prezes PKO TFI Piotr Żochowski.

"Podpisaliśmy 1541 umów o zarządzanie - łącznie dla 1,1 mln pracowników. Z tego 57% to polskie firmy prywatne, 31% - zagraniczne, po 6% - samorządowe i spółki Skarbu Państwa" - powiedział Żochowski podczas konferencji prasowej.

"Struktura umów pokazuje, że grupa jest naturalnym wyborem dla polskich firm prywatnych, silnie też reprezentowany jest w umowach kapitał zagraniczny, to odzwierciedla nieco nasza gospodarkę" - dodał.

Jak poinformował wiceprezes Łukasz Kwiecień, podpisane umowy reprezentują szeroki przegląd sektorów - są to sieci handlowe, firmy produkcyjne, innowacyjne i technologiczne.

"Jaka część pracowników firm, które podpisały umowy będzie uczestniczyć - te dane będą znane 12-13 listopada i, naszym zdaniem, partycypacja pracowników będzie raczej rosła" - powiedział także Żochowski.

Dodał, że liczy na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wśród osób, które zostały objęte PPK.

"Pierwsze logowania klientów i sprawdzanie stanu środków na indywidualnych kontach przez pracowników będzie możliwe zapewne w połowie grudnia czy w styczniu, gdy napłyną pierwsze wpłaty od pracodawców" - zapowiedział Kwiecień.

Podkreślił, że TFI umożliwia dostęp fizyczny do kont w PPK w oddziałach PKO Banku Polskiego, a także m.in. za pośrednictwem aplikacji, która powstała już na początku 2019 r. przyczyniła się do wzrostu zainteresowania ofertą PKO TFI.

21 października br. PKO TFI informowało, że podpisało już 1 000 umów o zarządzanie PPK.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób musiały wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK do 25 października. Kolejne firmy, zatrudniające od 50 do 250 osób są zobligowane do podpisania umowy o zarządzanie PPK od 1 stycznia 2020 roku. Wdrożenie PPK we wszystkich firmach, które podlegają temu obowiązkowi, zakończy się na początku 2021 roku.

PKO TFI działa na polskim rynku kapitałowym od ponad 22 lat. Zarządza około 34 mld powierzonymi przez ponad 600 tys. klientów. Oferuje zróżnicowaną ofertę produktową z dostępem do krajowego i zagranicznych rynków finansowych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI mają dostęp do swoich środków poprzez system transakcyjny i-fundusze.pl oraz za pośrednictwem ok.1100 oddziałów PKO Banku Polskiego dostępnych w całym kraju.

(ISBnews)