Firma zajmuje się multimedialnymi rączkami do wózków sklepowych. „Klienci w sieciach handlowych mają możliwość skorzystania z nowego typu wózka dzięki tym rączkom. Prowadzą wózek po sklepie i mają dostęp do bieżących informacji poprzez multimedialne ekrany” - z Piotrem Sobczakiem, prezesem zarządu Solution SCA rozmawiał Robert Bohdanowicz z DGP.

Polska innowacja w sieciach handlowych: multimedialne ekrany do wózków

Co konkretnie można zobaczyć na ekranach? „To mogą być reklamy, promocje, informacje. Możemy zmieniać przekaz w zależności od pory dnia czy strefy, w której znajduje się klient”. Dlaczego akurat Solution SCA odnosi sukces? „Poświęciliśmy dwa lata na analizowanie co się takiego nie wydarzyło w innych projektach, że one się nie skomercjalizowały na skalę masową” – mówi Piotr Sobczak z Solution SCA. „Jesteśmy od roku na rynkach, ale 10-15 tysięcy klientów dziennie korzysta już z naszych monitorów” – dodaje.

„Jeśli chodzi o sieci handlowe w Polsce, to rynek nie jest stabilny”. Firma wybiera partnerów lokalnych na rynkach poza Polską.

