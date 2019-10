Poznański Węzeł Kolejowy jest jednym z największych w kraju. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego pod względem liczby pasażerów dworzec Poznań Główny to druga co do wielkości stacja w Polsce. Wstępne studium wykonalności ma ułatwić planowanie inwestycji kolejowych w obrębie aglomeracji poznańskiej w najbliższych latach.

Członek zarządu PKP PLK SA Arnold Bresch poinformował we wtorek, że spółka chce oddzielić na tym obszarze ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. „W ramach studium rozpatrywana będzie m.in. możliwość zaprojektowania nowej linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do lotniska Poznań Ławica oraz reaktywacja linii do Śremu i Międzychodu” - przekazał Bresch.

Dodał, że kolejarze dokładnie zbadają zapotrzebowanie na budowę dodatkowych par torów ze stolicy Wielkopolski w stronę Gniezna, Kościana, Szamotuł i Środy Wielkopolskiej. PKP PLK podały w komunikacie prasowym, że rozważają również dostosowanie linii z Poznania do Bydgoszczy do prędkości 200 km/h, co ma zapewnić sprawny ruch większej liczby pociągów.

Wykonawca wstępnego studium ma sprawdzić możliwość przebudowy układów torowych na stacjach Poznań Główny, Poznań Wschód, Poznań Starołęka i Luboń oraz dostosowanie kolejowej obwodnicy towarowej Poznania do ruchu pasażerskiego, przy zachowaniu płynności przejazdów pociągów towarowych.

PKP PLK rozważają także przebudowanie sieci trakcyjnej i ewentualne dobudowanie nowych torów między stacjami w obrębie aglomeracji poznańskiej. Miałoby to umożliwić obsługę pociągów towarowych o długości przekraczającej 750 m.

Opracowane we wstępnym studium koncepcje przebudowy poznańskiego węzła kolejowego mają zostać skonsultowane z przewoźnikami. Z informacji przekazanych przez PKP PLK wynika, że wybrany w przetargu wykonawca ma przygotować wstępną dokumentację do połowy 2023 roku. Studium ma się składać z czterech scenariuszy rozbudowy węzła, z których każdy ma zawierać osiem wariantów inwestycji.

Wstępne studium wykonalności ma być bazą do kolejnych analiz możliwości rozbudowy węzła. Przetarg na opracowanie dokumentu ogłoszono 11 października, otwarcie ofert zaplanowano na 21 listopada.

Prace nad wstępnym studium wykonalności rozbudowy poznańskiego węzła zostaną sfinansowane ze środków własnych PKP PLK. (PAP)

Autor: Szymon Kiepel