"Rozkład lotów Ryanaira z Katowic na zimę 2019/20 obejmuje 18 tras, w tym aż 12 nowych. Ryanair obsłuży w tym roku w Katowicach 1,25 m pasażerów" - czytamy w komunikacie.



W Katowicach zbazowane będą 2 samoloty.



"Cieszymy się z otwarcia bazy w Katowicach oraz inauguracji największego w historii zimowego rozkładu lotów, a wraz z nim aż 12 nowych tras do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Göteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii, Manchesteru, Odessy, Oslo oraz Pafos. Łącznie Ryanair zaoferuje tej zimy w Katowicach 18 tras i obsłuży 1,25 m pasażerów rocznie" - powiedziała Olga Pawlonka z Ryanaira, cytowana w komunikacie.



Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.



