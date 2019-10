Wydarzeniem dnia będą wieczorne wyniki posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek oczekuje 3 z rzędu obniżki stóp procentowych o 25 pb oraz względnie jastrzębiej komunikacji towarzyszącej decyzji. Bankierzy z Fed są wyraźnie podzieleni co do konieczności dalszych cięć, które miały do tej pory ubezpieczyć amerykańską gospodarkę od globalnych ryzyk.

Implikowane z kontraktów na stopę Fed prawdopodobieństwo kolejnej obniżki rynek wycenia dopiero na marzec 2020 r.

Na giełdach w Europie uwaga skierowana jest na wyniki spółek i branżę motoryzacyjną.

Akcje Fiat Chrystler w Mediolanie drożały na otwarciu nawet o 11 proc. a Peugeot nawet o 5 proc. po tym jak spółki potwierdziły przed otwarciem notowań, że prowadzą rozmowy ws. fuzji. Konkurent obu koncernów Renault traci ok 4 proc

Akcje Airbusa tracą ok. 2 proc., po tym jak spółka obniżyła prognozy dostaw wyprodukowanych samolotów na bieżący rok fiskalny oraz wolnych przepływów gotówkowych, przy wyraźnym przebiciu oczekiwań skorygowanego EBIT za III kw. (1,6 mld EUR vs 1,37 mld).

Ok. 3 proc. zyskują akcje niemieckiego Volkswagena, który ściął prognozę całorocznych dostaw, przy niezłych wynikach za III kw. (kluczowa dla spółki miara zysku operacyjnego wyraźnie powyżej oczekiwań), które analitycy określili jako "solidne".

Wyższe od oczekiwań wyniki podały przed otwarciem sesji duże europejskie banki.

Inwestorzy chłodno przyjęli wyniki hiszpańskiego Santandera (-2 proc.), który zaraportował zysk netto za III kw. powyżej konsensusu (457 mld euro) na poziomie 501 mln euro.

Szwajcarska grupa Credit Suisse w III kw. wypracowała zysk netto 881 mln CHF vs oczekiwane 813 mln CHF. Kurs banku lekko zniżuje.

Problemy nie przestają natomiast prześladować Deutsche Banku, nawet po sprzedaży wydzielonej działalności zajmującej się tradingiem akcjami i zwolnieniach grupowych obejmujących 1/5 pracowników.

Przychody z działalności podstawowej banku spadły w III kw. o 4 proc. rdr, a z tytułu sprzedaży i tradingu instrumentami dłużnymi i FX o 13 proc. Przychody na poziomie grupy i strata netto Deutsche były gorsze od oczekiwań analityków. Kurs spółki po otwarciu traci ok. 4 proc.

Naftowy Total przebił prognozy zysku netto dzięki wzrostowi produkcji i cięciu kosztów, a kurs spółki zywżkuje ok. 1 proc.

Po sesji w USA wyniki opublikują m.in. Apple i Facebook.

Na rynku walutowym EUR/USD rośnie o 0,3 proc do 1,1117, GBP/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,29, USD/JPY idzie w dół o 0,05 proc. do 108,9.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,83 proc., w dół o 1 pb., a 10-letnich bundów -0,34 proc., +1 pb.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,3 proc. do 55,3 USD/b, a Brent na ICE traci 0,1 proc. do 61,5 USD/b.

Z danych makro, inwestorzy czekają na wstępny odczyt PKB USA za III kw. (13.30), szacunek payrolls wg ADP (13.15), wstępny odczyt inflacji z Niemiec (14.00).

Poniżej indeksy z godz. 9.06.