CCC liczy na 26-28% udziału e-commerce w przychodach na koniec 2019 r.



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - CCC chce zwiększyć udział e-commerce w przychodach grupy do 26-28% na koniec 2019 r. (z 25% w III kw. br.) i podtrzymuje cel, jakim jest osiągnięcie 30% udziału w całkowitej sprzedaży do końca 2020 r., poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"Udział tej sprzedaży gwałtownie rośnie. I myślimy, że na koniec 2019 roku sięgnie 26-28%. Chcemy by do końca 2020 - zgodnie z planami - osiągnęła ona 30% udziału w obrotach. Jesteśmy branżowym liderem" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

W III kw. tego roku przygody całej grupy wzrosły o 21% r/r do 1 448 mln zł, zaś przychody z e-commerce zwiększyły się o 43% r/r do 357 mln zł, podała spółka w prezentacji wynikowej.

"W segmencie e-commerce eobuwie.pl stanowiło 328 mln zł, DeeZee 10 mln zł, Voegele 3 mln zł, Gino Rossi 4 mln zł, a CCC online 12 mln zł" - czytamy w prezentacji.

Marża brutto grupy wzrosła w III kw. br. do 47,4% z 47,3% rok wcześniej, przy czym w e-commerce zwiększyła się odpowiednio do 41,3% z 40,4%.

CCC podkreśliło, że marża brutto była stabilna w ujęciu rocznym, "pomimo rozwodnienia o 1 pkt proc., wynikającego ze wzrostu udziału sprzedaży e-commerce w przychodach o 4 pkt proc.".

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)