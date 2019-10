GUS: Inflacja spowolniła do 2,5% r: r w październiku wg szybkiego szacunku



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Inflacja wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w październiku br. (wobec 2,6% r/r we wrześniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w październiku, podał też GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1% r/r, ceny nośników energii - spadły o 1,7% r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 4,7% r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3%, nośników energii - wzrosły o 0,2%, a paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 0,9%, podał też Urząd.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,5% r/r.

(ISBnews)