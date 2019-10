Rezerwy mBanku zw. z klauzulami w umowach CHF wzrosły do 132,2 mln zł w III kw.



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - mBank zwiększył poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku z 66,1 mln zł na 30 czerwca br. w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii, poinformował bank w raporcie.

Bank poinformował, że biorąc pod uwagę potencjalny wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz niektóre ostatnie orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach, istnieje ryzyko, iż obserwowana linia orzeczeń w takich sprawach może się zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych.

"Ponieważ od daty orzeczenia TSUE w polskich sądach wydano zbyt małą liczbę wyroków, na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego z przyszłych spraw sądowych związanych z kredytami w CHF. [...] Niemniej jednak zarząd banku postanowił podnieść poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF z 66,1 mln zł na 30 czerwca 2019 roku do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że na dzień 30 września 2019 roku przeciwko grupie toczyły się 3 453 indywidualne postępowania sądowe wszczęte przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF o łącznej wartości roszczeń w wysokości 794,7 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami kredytowymi w CHF na dzień 30 września 2019 roku wyniosła 186,3 mln zł.

"W ramach pozwów indywidualnych 2 498 postępowań o łącznej wartości sporu w wysokości 369 mln zł dotyczyły klauzul waloryzacyjnych i zawierały roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej nieważności umów kredytowych, tj. pod względem postanowień dotyczących waloryzacji, lub orzeczenia, że umowy te są nieważne w całości. Prawomocne orzeczenia wydane do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego w indywidualnych postępowaniach dotyczących klauzul indeksacyjnych są w zdecydowanej większości przypadków korzystne dla banku" - czytamy także.

Wykazana w sprawozdaniu finansowym grupy na dzień 30 września 2019 roku wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF wyniosła 14 232 627 tys. zł (tj. 3 533 598 tys. franków szwajcarskich), podano także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)