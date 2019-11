PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - PKP Cargo oczekuje, że ostatnie miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych i chce utrzymać trend wzrostowy w przewozach, poinformowała spółka.

"Wrześniowe dane dają podstawy do optymizmu, że ostatnie miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2019 roku grupa PKP Cargo przewiozła 8,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,6% m/m br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę - wyniosła 2 mld tkm (+1,3%).

Spółka podkreśla, że w ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone przewozy węgla kamiennego (+9,5%). W ujęciu rok do roku Grupa PKP Cargo przewiozła więcej ładunków w sektorze przewozów intermodalnych. We wrześniu br. przetransportowano 679 tys. ton ładunków, co oznacza wzrost o 4,5% r/r i o 23,3% w stosunku do września 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-wrzesień - o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i o 18,8% względem 2017 r., podała spółka.

Grupa odnotowała we wrześniu 2019 roku także zwiększone r/r przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 308 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 14,8% r/r. O 7,2% r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.

"Przed pierwsze dziewięć miesięcy br. pociągi grupy PKP Cargo przewiozły 74,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,7% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 18,8 mld tkm i była niższa o 12,4% r/r." - czytamy także.

PKP Cargo przypomniało, że rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce wykazał dziesiąty z rzędu miesięczny spadek r/r, a wolumen przewiezionych towarów był równy 19,4 mln ton (-5,8%). Jednocześnie dynamika spadku r/r rynku przewozów była niższa niż w sierpniu br. (-8,8%). Z uwagi na silne zwiększenie produkcji sektora przemysłowego w Polsce we wrześniu (+10,7%), w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost przewozów kolejowych (+1%). Względem sierpnia 2019 roku zwiększyły się wolumeny transportowane przez grupę PKP Cargo (+2,6% m/m), podczas gdy konkurencyjni operatorzy łącznie wykazali spadek przewozów (-0,2% m/m).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa kurczy się r/r nieprzerwanie od marca 2019 roku, a we wrześniu wyniosła ona 4,4 mld tkm (-11,3%). Praca przewozowa rynku zmniejszyła się także względem sierpnia (-0,5% m/m). Niemniej jednak, grupa PKP Cargo wykazała wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+1,3%), a spadek całego rynku wynikał z jej zmniejszenia u pozostałych operatorów kolejowych łącznie (-1,9%). W pierwszych dziewięciu miesiącach br. koleją w Polsce przetransportowano łącznie 176 mln ton ładunków (-5,4% r/r). Natomiast wykonana praca przewozowa wyniosła 41,2 mld tkm (-7% r/r), podano w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)