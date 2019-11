Jak poinformowało MC, każdego dnia portal GOV.PL odwiedza średnio 250 tys. osób. Rekordowym pojedynczym dniem był 1 lipca, kiedy to ruszyło składanie wniosków o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. Tego dnia na portalu pojawiło się pół miliona osób.

W ocenie ministra Zagórskiego wzrost odwiedzin jest dowodem na to, że GOV.PL spełnia oczekiwania użytkowników. "Znając ten adres zyskujemy nie tylko łatwy dostęp do informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych instytucjach, ale i do wszystkich e-usług" – podkreślił Zagórski cytowany w komunikacie. Obecnie w ramach portalu działają m.in. strony internetowe 19 ministerstw i pięciu urzędów – w tym czterech urzędów wojewódzkich.

"Stale pracujemy nad tym, aby GOV.PL był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej użyteczny i jeszcze bardziej intuicyjny. Naszym priorytetem jest obecnie rozwijanie panelu użytkownika – Mój GOV" – dodał Zagórski.

Mój GOV to najnowszy produkt portalu, który działa od 23 września br. Jak podkreśla MC, każdy, kto się zaloguje na Mój GOV - do czego potrzeba profilu zaufanego - w jednym miejscu znajdzie nie tylko wszystkie swoje dane i dostęp do e-usług, ale także nową skrzynkę - na razie w wersji próbnej, służącą do wymiany korespondencji z urzędami. Aby wysłać pismo do urzędu, nie musimy już wchodzić na platformę ePUAP - zaznaczyło ministerstwo.

Jednocześnie MC podało, że w 2019 r. przybyło ponad 1,9 mln właścicieli profilu zaufanego. Obecnie ma go prawie 4,5 miliona osób.(PAP)