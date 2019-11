Alior powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Docelowo do 2022 r. udział dużych firm w portfelu kredytowym banku ogółem ma spaść do 10% wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 roku.

"Nowa sprzedaż będzie dużo większa [od obecnej]. Celem jest osiąganie w kolejnych kwartałach 1 mld zł sprzedaży kredytów" - powiedział Biłous podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował prezes Krzysztof Bachta, bank realizuje nową strategię rozwoju bankowości korporacyjnej, która zakłada m.in. ograniczenie ryzyka koncentracji poszczególnych branż i pojedynczych klientów, lepsze zarządzania ryzykiem oraz rozwój bankowości transakcyjnej.

"Zakładamy, że aktywność i skupienie na mniejszych klientach będzie lepsze zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i kosztów ryzyka. Sprzedaż kredytów musi iść w parze ze sprzedażą bankowości transakcyjnej. Wybieramy kilka branż, w których będziemy się specjalizować. Jesteśmy dobrzy w branży budowlanej, deweloperce, musimy rozwinąć też inne segmenty" - powiedział Bachta podczas konferencji.

Bank podał w prezentacji, że zmiany organizacyjne oraz inwestycje IT w nowy system kredytowy powinny wpłynąć pozytywnie na wzrost efektywności procesu kredytowego. Nowa strategia zakłada także reorganizację sieci sprzedaży dla klientów MSP oraz klientów z segmentu dużych korporacji, w tym zwiększenie nadzoru nad efektywnością oraz regularnością działań.

"To jest duża zmiana po stronie całej organizacji, Już widzimy efekty tych działań. W IV kw. powinniśmy widzieć powrót do większej sprzedaży" - powiedział Biłous.

"Sprzedaż już się odbudowuje. Spodziewamy się w I połowie przyszłego roku dużych spłat z portfela deweloperów. Nowa sprzedaż musi to zasypać z punktu widzenia salda" - powiedział prezes.

Bank podał w prezentacji, że chce zmniejszyć udział kredytów dużych firm w portfelu kredytowym ogółem do 10% na koniec 2022 r. wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 r. Udział leasingu ma wzrosnąć do 12% na koniec 2022 r. wobec 8% na koniec III kw. i całego 2019 roku.

Bank zakłada, iż w 2022 roku udział kredytów klientów z sektora średnich firm w portfelu segmentu klientów biznesowych wzrośnie do 27,2%, klientów z sektora małych firm zwiększy się do 28,3%, a klientów z segmentu dużych firm spadnie do 44,5% wobec odpowiednio: 26,1%, 26,3% oraz 47,5% na koniec 2019 roku.

"Wzrost aktywności pozyskiwania dużo większej liczby mniejszych klientów powinien spowodować, że będziemy mieli większy udział w finansowaniu MSP, a mniejszy segmencie dużych klientów" - powiedział prezes.

W I kw. 2020 roku bank zaprezentuje nową strategię, która m.im. położy większy nacisk na obsługę klientów biznesowych, szczególnie z segmentu MSP w oddziałach.

"W przyszłym roku planujemy 20-30 oddziałów przebudować, czasami zmienić lokalizację. To będzie kilkadziesiąt milionów złotych nakładów, które będą podlegały amortyzacji w czasie" - powiedział Biłous.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)