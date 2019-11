Pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan włączył Polskę do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program); od 11 listopada 2019 r. Polacy mogą podróżować do USA bez wiz - podano na stronie resortu. Decyzję McAleenan podjął w koordynacji z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo.

Od 11 listopada obywatele Polski będą mogli bez wiz podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni.

"Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to dowód specjalnych relacji, które istnieją między naszymi państwami oraz trwającej przyjaźni i biskiej współpracy dotyczącej wspólnych priorytetów bezpieczeństwa" - ogłosił McAleenan.

Wcześniej o terminie zniesienia wiz poinformował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podziękował w środę Donaldowi Trumpowi, który obiecał, że Polska zostanie przyjęta do programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji, a także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher za jej zaangażowanie w sprawę zniesienia wiz.

"Dziękuję prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który rok temu obiecał, że Polska zostanie przyjęta do tego programu ruchu bezwizowego do końca jego pierwszej kadencji. Bardzo dziękuję też pani ambasador za bardzo poważne potraktowanie tej sprawy, ale dziękuję także wszystkim moim rodakom, którzy się w tę sprawę zaangażowali" - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Warszawie.

Dziękował też wszystkim zaangażowanym w sprawę instytucjom i liniom lotniczym LOT za spopularyzowanie akcji występowania Polaków o wizy amerykańskie tak, by można było uzyskać próg odmów poniżej 3 proc.

"Gratuluję Polakom - 38 milionom w Polsce i 10 milionom w Stanach Zjednoczonych" - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Przypomniała, że sprawa ruchu bezwizowego była ważnym tematem już podczas jej pierwszych spotkań z prezydentem Dudą. "Prezydent powiedział coś, co mnie rzeczywiście poruszyło. Powiedział, że program ruchu bezwizowego dotyczy dumy narodowe. To mnie naprawdę poruszyło, ponieważ zdawałam sobie sprawę jaka jest nasza wspólna historia i jakie są wspólne wartości, które podzielamy" - powiedziała Mosbacher.

Ambasador USA przypomniała też, że zapowiedzi dotyczące ruchu bezwizowego z Polską padły ze strony USA już wcześniej, m.in. obietnice takie składał były prezydent Barack Obama, jednak nie zostały one zrealizowane. "I kiedy prezydent Duda opowiedział tę historię prezydentowi Donaldowi Trumpowi, to prezydent Trump przyszedł do mnie i powiedział: +Georgette, uprawomocnię cię, żebyś powołała specjalną grupę, żeby tę sprawę załatwić+" - opowiadała amerykańska ambasador. Zaznaczyła, że zespół ten powstał zarówno w Waszyngtonie, jak i w Polsce.

"To był bardzo skomplikowany proces, który przebiegał zgodnie z wymogami prawa" - zapewniła Mosbacher. Wskazała m.in. na konieczność uwzględnieniu w decyzji o ruchu bezwizowym odpowiedniego odsetka odmów wizowych. "Przeprowadziliśmy kampanię i zwróciliśmy się do Polaków i polskich przedsiębiorstw i amerykańskich firm (...), żeby przychodzili i występowali o wizę, żebyśmy mogli zmniejszyć odsetek odmów wizowych właśnie w ten sposób. I udało się to" - podkreśliła Mosbacher.

Podsumowując dodała też, że oczekiwaniem prezydenta Polski było to, by bezwizowy ruch Polski z USA wprowadzić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dostępne są informacje o ruchu bezwizowym i rejestracja - poinformowała w Mosbacher. "Jeżeli skorzystacie państwo ze strony internetowej ambasady, zarejestrujecie się, w ciągu 24 godzin uzyskacie państwo rejestrację wizową. Sprawiliśmy, żeby to było bardzo proste. Wszystkie odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej ambasady amerykańskiej" – przekazała Mosbacher.

"Wiem, że prezydent Donald Trump jest podekscytowany perspektywą ogłoszenia tej informacji. Dla mnie to zaszczyt, że reprezentuję Stany Zjednoczone w takim dniu. Cieszę się w imieniu 10 milionów Polaków w Stanach i 38 milionów w Polsce" - dodała.

