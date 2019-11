W.Brytania: Johnson porównuje lidera opozycji Corbyna do Stalina

Źródło: PAP

Brytyjski premier Boris Johnson w środowym "Daily Telegraph" porównał swego głównego rywala, lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna do Józefa Stalina - stwierdził, że tak jak sowiecki dyktator żywi on nienawiść do osób kreujących bogactwo kraju.