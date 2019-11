Selvita może osiągnąć 40% wzrostu przychodów w segmencie usług w całym 2019 r.



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Selvita widzi dużą szansę na osiągnięcie 40-proc. dynamiki wzrostu przychodów w usługach w 2019 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka podtrzymuje plan utrzymania dynamiki powyżej 30% rocznie w kolejnych latach.

"Widzimy dużą szansę, by osiągnąć dynamikę 40% wzrostu w usługach w tym roku. Świadczy to o tym, że skutecznie umacniamy pozycję na rynku międzynarodowych CRO i jednocześnie podnosi nam poprzeczkę w kontekście planów utrzymania dynamiki powyżej 30% w latach kolejnych. Podtrzymujemy te plany" - powiedział Sieczkowski podczas konferencji prasowej.

Wzrost przychodów komercyjnych w usługach wyniósł 36% w I-III kw. i 45% w samym III kwartale.

"W samym trzecim kwartale przychody komercyjne wzrosły o 45% r/r, co jest naprawdę wyjątkowo dobrym wynikiem. Liczymy na to, że uda nam się utrzymać wysoki poziom przychodów, mając jednocześnie kluczowy okres wzrostu strony kosztowej za sobą" - dodał.

Wcześniej prezes informował, że w kolejnych latach Selvita chce zwiększać przychody o ok. 30% rocznie. Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40% rocznie i były trwale rentowne.

Sieczkowski zaznaczył, że w związku z podziałem i dynamicznym rozwojem oprócz przychodów rosną również koszty oraz amortyzacja. Determinują one jednak bardzo solidną bazę do dalszego wzrostu.

"Mimo tych zwiększonych kosztów udało nam się utrzymać dwucyfrową dynamikę zysku operacyjnego, która wyniosła niemal 12% r/r." - podkreślił.

Prezes powtórzył, że strategia spółki składa się z dwóch elementów - rozwoju organicznego i akwizycji. Selvita rozpoczęła już prace na tą częścią rynku, która spółkę najbardziej interesuje - Europą Środkową, Południową, jak również Wschodnią.

"W nadchodzących okresach należy się raczej spodziewać transakcji dotyczących podmiotów z tych regionów. W dłuższym terminie będziemy chcieli przejmować firmy również z Europy Zachodniej, dzięki którym uzyskamy lepszą ekspozycję na tamte rynki i uzupełnimy portfolio o usługi, których dziś nie mamy jeszcze w ofercie" - powiedział.

Docelowo akwizycje spółka chce w pierwszej kolejności finansować z kredytów - Selvita może się zadłużyć do poziomu 3x EBITDA. Możliwy jest również model oparty na wykupie lewarowanym.

"Mamy już pierwsze oferty od firm, które mogłyby nam pomóc w takich transakcjach. Chcemy jak najszybciej wejść w „tryb akwizycyjny", dlatego już teraz rozpoczynamy rozmowy z tego typu podmiotami. Ostatnim potencjalnym źródłem kapitału są emisje akcji skierowane albo do rynku, albo właścicieli firm przejmowanych" - powiedział Sieczkowski.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)