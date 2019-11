RPP przyjęła uchwałę ws. zmian zasad tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (NBP), podał bank centralny.

"Rada przyjęła 'Raport o inflacji. Listopad 2019', podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości NBP" - czytamy w w komunikacie.

W końcu października prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński napisał w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej", że zarząd NBP przedstawi RPP propozycję zmian zasad tworzenia rezerwy, polegającą na częściowym "wyłączeniu" z wyniku finansowego najbardziej zmiennego elementu, jakim są różnice kursowe.

Szef banku centralnego wskazywał, że przeznaczenie różnic kursowych na akumulację rezerwy nie będzie wprawdzie eliminować całkowicie zmienności wyniku finansowego, ani tym bardziej nie zagwarantuje, że będzie on się kształtował, bez względu na okoliczności, zawsze na dodatnim poziomie. Jednakże po zakumulowaniu odpowiedniej kwoty rezerwy proponowany mechanizm ograniczy ryzyko występowania strat NBP, natomiast w okresie akumulacji rezerwy zwiększy prawdopodobieństwo dodatniego wyniku finansowego.

(ISBnews)