Nowy centroprawicowy rząd Rumunii zaproponował dwójkę kandydatów - Valean i Siegfrieda Muresana. Są oni eurodeputowanymi Europejskiej Partii Ludowej i należą do Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), która obecnie rządzi w Rumunii.

"Oboje kandydatów miało rozmowy z przewodniczącą elekt, które poszły dobrze. Przewodnicząca elekt zdecydowała, że Adina Valean otrzyma tekę transportową" - poinformowały służby prasowe von der Leyen.

Otoczenie przyszłej szefowej KE podkreśla, że Valean jest doświadczoną europosłanką, która przewodniczyła komisji środowiska, a teraz kieruje komisją przemysłu i badań PE (ITRE).

W swojej karierze Rumunka zajmowała się kwestiami związanymi z transportem. Była m.in. sprawozdawcą projektu dotyczącego instrumentu "Łącząc Europę", który wspiera infrastrukturę w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych w UE.

Rovana Plumb - kandydatka poprzedniego, socjaldemokratycznego rządu Rumunii premier Vioricy Dancili na unijnego komisarza ds. transportu - została uznana za niezdolną do pełnienia funkcji z powodu stwierdzonego konfliktu interesów. Dancila próbowała forsować innych pretendentów do Komisji już po tym, jak jej gabinet stracił wotum zaufania, ale zostali oni odrzuceni przez von der Leyen.

Teraz jedynym krajem, który nie przedstawił kandydata na komisarza, jest Wielka Brytania. Premier tego kraju Boris Johnson jest do tego zobowiązany, bo był to jeden z warunków przedłużenia procesu wyjścia jego kraju z UE do 31 stycznia 2020 roku.