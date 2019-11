Jak poinformował GIF, badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny wykazało, że "próbka przedmiotowego produktu leczniczego jest niezgodna ze specyfikacją podmiotu odpowiedzialnego w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego".

W konsekwencji ze sprzedaży na terenie całego kraju wycofano proszek do sporządzania zawiesiny doustnej Lakcid forte, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus o numerze serii: 01518 i dacie ważności do grudnia 2019 oraz kapsułki twarde Lakcid Forte o numerze serii 010319 i dacie ważności do sierpnia 2020.

Preparat wspomaga przywracanie prawidłowego składu flory bakteryjnej jelit i pomaga w jego utrzymaniu. Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. (PAP)