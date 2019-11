MOL podwyższył prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD w 2019 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - MOL podwyższył prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD w tym roku z wcześniej oczekiwanych 2,3 mld USD, podała spółka. MOL prognozuje także osiągnięcie 2,4-2,6 mld USD CCS EBITDA w 2020 r. oraz 2,8-3 mld USD w 2023 r., podała spółka.

"Oczyszczona CCS EBITDA wzrośnie 2,4-2,6 mld USD w 2020 odzwierciedlając wkład od II połowy 2020 roku. EBITDA stopniowo sięgnie 3 mld USD do 2023, gdyż trzy segmenty biznesu znacząco przyczynią się do tego" - czytamy w komunikacie.

MOL podał w sierpniu, że po wynikach I półrocza jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia lub przekroczenia celu 2,3 mld USD oczyszczonej (CCS) EBITDA w całym 2019 r.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 2,69 mld USD w 2018 r., co oznaczało wzrost o 10% r/r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)