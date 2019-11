BNP Paribas BP chce mieć 160 oddziałów w nowym formacie do końca br.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska planuje, że do końca roku liczba placówek w nowym formacie zwiększy się do 160 wobec 119 na koniec III kw., poinformował prezes Przemek Gdański.

"Mamy już 119 oddziałów w nowym formacie. Do końca roku planujemy dojść do 160 oddziałów zreformatowanych - przyjaznych i ekologicznych" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Bank podał, że w ramach optymalizacji sieci dystrybucji od momentu połączenia z działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska zamknął 167 placówek.

Liczba klientów banku wyniosła 3 797 tys. na koniec września i była wyższa o 29% w skali roku.

Liczba sprzedanych kont osobistych w III kw. wyniosła 63 tys. w III kw., zaś w I-III kw. wyniosła 182 tys.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

