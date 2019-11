BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 14,74 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 14,74 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. według szacunkowych danych wobec 10,35 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,94 mln zł wobec 7,31 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Przychody sięgnęły 74,77 mln zł wobec 56,72 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 roku emitent osiągnął zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (m.in. sprzedaż używanej maszyny) w kwocie 349 tys. zł versus 98 tys. zł straty w III kwartale 2018 roku. Dodatkowo, w III kwartale 2019 roku emitent otrzymał rekompensatę za koszty energii w pierwszym półroczu 2019 roku z tytułu ustawowej zmiany cen w wysokości 447 tys. zł. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz rekompensata za koszty energii odpowiednio zwiększyły zysk operacyjny, zysk brutto oraz EBITDA" - czytamy dalej.

W związku z tym spółka podała też dane oczyszczone z tego tytułu. W ujęciu oczyszczonym EBITDA wyniosła 13,94 mln zł wobec 10,45 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny sięgnął 10,14 mln zł wobec 7,41 mln zł rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań planuje publikację raportu za III kw. 2019 r. na 20 listopada br.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)