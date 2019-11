Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,66 proc. i wyniósł 27 674,80 pkt. S&P 500 zyskał 0,27 proc. i wyniósł 3085,18 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,28 proc. do 8434,52 pkt

Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli doniesienia o tym, że USA i Chiny zgadzają się co do tego, aby stopniowo znosić nałożone wzajemnie cła.

"Chiny i USA uzgodniły w ciągu ostatnich dwóch tygodni, że karne i odwetowe cła nakładane na wzajemny eksport w ramach wojny handlowej będą stopniowo wycofywane" – poinformował rzecznik resortu handlu Chin Gao Feng. Ażeby dojść do "pierwszej fazy" porozumienia handlowego, obie strony będą musiały jednocześnie wycofać niektóre podwyżki ceł - dodał.

"Jeśli Chiny i USA podpiszą pierwszą część umowy, wówczas w zależności od jej treści strony anulują część wprowadzonych już taryf" – podkreślił rzecznik. Według niego obie strony muszą wycofywać cła proporcjonalnie, a konkretna skala tych zmian będzie przedmiotem negocjacji.

Chińska agencja prasowa Xinhua podała też, że władze w Pekinie zastanawiają się nad zniesieniem ograniczeń m.in. na import drobiu z USA.

"Przybliża nas to do pierwszej fazy porozumienia handlowego, co jest bardziej istotne psychologicznie niż fundamentalnie" - uważa Art Hogan, główny strateg rynkowy z National Securities.

Podczas czwartkowej sesji zwyżkowały spółki z dużą ekspozycją na międzynarodowe przepływy handlowe oraz uzależnione od dostaw komponentów z Bliskiego Wschodu.

Kursy Caterpillar, Boeing, Apple rosły po 1-1,5 proc.

Sektorowo najlepiej radziły sobie firmy paliwowe, finansowe, IT i przemysłowe.

Akcje Bank of America zyskały prawie 1,5 proc., napędzane blisko 15 pkt wzrostem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Po 1-2 proc. rosły też akcje Citigroup i JP Morgan Chase.

Akcje Qualcomm drożały około 9 proc., po tym jak spółka w środę wieczorem zaraportowała solidne w ocenie rynku wyniki kwartalne.

Serię sześciu spadkowych sesji przerwały akcje Ubera (+1 proc.) Kurs spółki stracił od debiutu w maju (największe w tym roku IPO w USA) już ok. 40 proc. W czwartek przed sesją właściciela zmieniło 2 mln akcji Ubera (wg źródeł Bloomberga). W środę wygasł lock-up na akcje spółki po IPO.

Wzrost apetytu na ryzyko wśród inwestorów skutkuje osłabieniem na rynku długu. Rentowność 10-letnich Treasuries rosła w czwartek o 6 pb. do 1,89 proc. - najwyżej od połowy września. W górę szła cała krzywa UST - od 1 pb. na krótkim końcu do 8-9 pb. w przypadku papierów 30-letnich.

Perspektywa spadku niepewności związanej z kwestiami handlowymi sprzyja notowaniom ropy naftowej. Ceny baryłki Brent i WTI (kontrakty na styczeń i grudzień) rosły po 1,3 i 2 proc. do 62,6 USD/b i 57,5 USD. (PAP Biznes)