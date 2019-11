Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 2,7% r: r do 9,4 mln euro w III kw. 2019



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 2,7% r/r do 9,4 mln euro w III kwartale 2019 r., podała spółka.

W okresie 9 miesięcy br. sprzedaż w Polsce w tym ujęciu wzrosła o 45,9% r/r do 26,8 mln euro.

"Spadek w kwartale wynikał po części z wysokiej bazy odniesienia w Polsce, gdzie mocna sprzedaż w III kw. 2018 r. nastąpiła po słabym I półroczu" - czytamy w komunikacie.

Całkowita sprzedaż Grupy MBWS w III kw. br. spadła o 0,6% r/r do 98,9 mln euro, zaś w okresie I-III kw. 2019 r. zmniejszyła się o 1,5% r/r i wyniosła 284,7 mln euro.

Spóła podtrzymała też, że podziewa się skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2019 r.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)