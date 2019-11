7Levels zamierza wydać więcej r: r tytułów zewnętrznych w 2020 r.



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - 7Levels planuje rozwinąć działalność związaną z portingiem i wydawaniem gier na Nintendo Switch. W 2020 r. zamierza wydać znacznie więcej tytułów zewnętrznych, niż w roku bieżącym, podała spółka.

W nadchodzącym roku 7Levels planuje rozszerzenie działalności wydawniczej, którą rozpoczęło wydaniem tytułów "Warplanes: WW2 Dogfight" oraz "Golf Peaks".

"Na początku października podpisaliśmy umowę na wydanie 'Inbento', kolejnej gry studia Afterburn. Prowadzimy również rozmowy z innym polskim studiami, możliwe, że w najbliższym czasie uda się sfinalizować podpisanie umowy na wydanie kilku tytułów, które mogłyby wzbogacić nasz line-up na 2020 r." - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Studio rozwija również swój sztandarowy produkt "Jet Kave Adventure". W najbliższym czasie planowany jest duży update, który wprowadzi do gry dodatkowe tryby. Pojawią się również achievementy do zdobycia oraz rankingi online. W ostatnich dniach do Nintendo eShop trafiła wersja demo gry "Jet Kave Adventure", przypomniano.

Po trzech kwartałach krakowskie studio wypracowało niespełna 1,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 0,59 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 167%. W III kwartale sprzedaż spółki wyniosła 0,61 mln zł.

"Musimy popracować jeszcze nad rentownością i kosztami. Liczymy, że wyniki ostatniego kwartału i nadchodzący rok będę lepsze i przyniosą oczekiwane zyski. Nasza podstawowa działalność, rola wydawcy oraz projekty nad którymi pracujemy, a o których nie chcielibyśmy mówić, sugerują, że możemy oczekiwać poprawy wyników" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)