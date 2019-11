Santander BP: Zakończyło się prawne przeniesienie klientów do Santander BM



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Sąd Rejestrowy w Warszawie wykreślił Santander Securities S.A z KRS. Tym samym zakończyło się prawne przeniesienie klientów spółki do Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, podał bank.

Wykreślenie spółki z KRS kończy niemal rok prac nad połączeniem Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie. Do tej pory były to dwie odrębne firmy inwestycyjne, które świadczyły usługi maklerskie w ramach grupy Santander Bank Polska, przypomniano.

"Blisko 30 tysięcy osób zostanie naszymi klientami i uzyska dostęp do nowych usług, na przykład możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych, korzystania z aplikacji mobilnej czy limitu należności. Oczywiście utrzymujemy dla nich także dotychczasowe warunki cenowe. Dołożymy wszelkich starań, aby jakość obsługi oraz atrakcyjność oferty odpowiadały oczekiwaniom klientów" - powiedział wiceprezes Santander Bank Polska odpowiedzialny za bankowość detaliczną Arkadiusz Przybył, cytowany w komunikacie.

Bank rozpoczął dziś techniczne prace nad migracją danych. Po ich zakończeniu klienci będą mogli uzyskać dostęp do systemów Santander Biuro Maklerskie przez internet lub w oddziałach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską.

"Zaprojektowaliśmy proces przejścia w taki sposób, aby był sprawny, łatwy i jednocześnie bezpieczny. Klienci otrzymają atrakcyjną i bogatą ofertę i wierzę, że dzięki temu będą aktywnie inwestować na rynkach kapitałowych" - powiedział dyrektor Santander Biuro Maklerskie Piotr Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Poza częścią maklerską z Santander Securities wydzielona została także część szkoleniowa, która zostanie przeniesiona do Santander Finanse Sp. z o.o. - spółki należącej również do grupy Santander Bank Polska.

Pod koniec września br. akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o podziale Santander Securities oraz zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Inwestycyjnych.

W czerwcu br. Santander Bank Polska uzgodnił z Santander Finanse plan podziału Santander Securities, który zakłada przeniesienie części majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na bank, a części majątku związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej - na Santander Finanse. Wówczas podano, że zakończenie procesu zaplanowane jest na IV kwartał br.

W uzasadnieniu podziału Santander Securities wskazał wtedy, że przeprowadzenie konsolidacji usług maklerskich w ramach jednego podmiotu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów: stworzenie jednego centrum kompetencji w grupie; ujednolicenie oferty w zakresie produktów i usług; udostępnienie klientom jednolitych kanałów dostępu; spójne podejście do klientów w wyniku ujednolicenia zasad ich segmentacji; uproszczenie procesów i procedur zarówno dla klientów, jak i dla pracowników; uproszczenie struktury funkcjonowania w/w działalności; szybsze wdrażanie nowych produktów i procesów dla klientów w tym rozwiązań mobilnych; a także synergie kosztową i operacyjną, które pozwolą podnieść jakość świadczonych usług.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)