Cherrypick Games nawiązało współpracę z kanadyjskim studiem PopReach



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games nawiązało strategiczną współpracę z kanadyjskim producentem gier PopReach Incorporated, podała spółka. W ramach podpisanego listu intencyjnego studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach.

W pierwszej kolejności Cherrypick Games zajmie się zarządzaniem i rozwojem popularnego tytułu PopReach - "Smurfs' Village". Od dnia premiery gra wygenerowała 200 mln USD przychodów. Polskie studio będzie także odpowiedzialne za wyprodukowanie i współwydanie mobilnych wersji znanych gier "Gardens of Time", "City Girl Life" oraz "War of Nations". Dodatkowo prowadzone są rozmowy na temat możliwości strategicznej inwestycji PopReach w Cherrypick Games, podano.

"Podpisaliśmy list intencyjny na strategiczne partnerstwo ze znaną kanadyjską firmą, która ma na swoim koncie wiele sukcesów produkcyjnych. Współpraca z tak doświadczonym partnerem otwiera przed nami możliwość pracy przy wielu popularnych tytułach. Lada chwila rozpoczniemy z PopReach pracę nad grą 'Smurfs' Village'. Od tej pory to my będziemy zarządzać tą grą i ją rozwijać. Po podpisaniu umowy o partnerstwie Cherrypick Games weźmie na siebie odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi, siedmioma produktami ('My Spa Resort', 'Solitaire: Wildlife Adevntures', 'Crime Stories', 'Smurfs' Village', 'Gardens of Time', 'City Girl Life' i 'War of Nations') - zajmie się ich rozwojem i designem. Nad grami będą pracowały wspólnie zespoły zlokalizowane w Polsce, Kanadzie i Indiach, łącznie ok. 150 osób. Cieszymy się, że kanadyjski partner docenia posiadane przez nas know-how w tworzeniu i wydawaniu gier mobilnych. Liczymy na rozwój tej współpracy w niedalekiej perspektywie" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W ramach strategicznego partnerstwa PopReach będzie co-publisherem gier Cherrypick Games: "My Spa Resort", "Crime Stiories" czy ogłoszonego niedawno tytułu "Solitaire".

"Połączenie sił i portfoliów ma na celu maksymalnie rozwinąć każdy z wymienionych tytułów. Widzimy w tych projektach ogromny potencjał. Kanadyjski partner pomoże nam w pozyskiwaniu graczy, będzie też naszym doradcą przy podejmowaniu decyzji o dalszym rozwoju 'Crime Stories'. Warto w tym miejscu podkreślić, że prezes i COO PopReach - Christopher Locke - to osoba, która zbudowała i prowadziła zespoły, które stworzyły gry takie jak 'Smurfs' Village' czy 'Kim Kardashian: Hollywood'. Równie imponujące osiągnięcia w branży gier ma także CEO PopReach, Jon Walsh" - dodał Kwaśnica.

Dodatkowo spółki prowadzą rozmowy na temat możliwość strategicznej inwestycji PopReach w Cherrypick Games, podsumowano.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

