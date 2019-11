Dekpol ma umowę na budowę bazy logistycznej dla Express Car Rental



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Dekpol podpisał umowę na budowę bazy logistycznej dla firmy Express Car Rental w Gdańsku, podała spółka.

"Dekpol, jako generalny wykonawca inwestycji, będzie odpowiedzialny za powstanie bazy logistycznej Express Car Rental. Projekt zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego o powierzchni 600 m2 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Powstanie także hala serwisowa z zapleczem technicznym o powierzchni ok. 180 m2, w której znajdzie się pięć stanowisk obsługi. Obiekt zostanie również wyposażony w automatyczną myjnię samochodową" - czytamy w komunikacie.

Dekpol będzie również odpowiedzialny za realizację zewnętrznej infrastruktury technicznej, w tym placów manewrowych o łącznej powierzchni przekraczającej 7 000 m2 oraz instalacji technicznych (wodociągowa, kanalizacja bytowa, kanalizacja deszczowa, gazowa i energetyczna). Kontrakt zakłada także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym montaż oświetlenia i aranżację zieleni, podano także.

Planowane zakończenie budowy ma nastąpić za pół roku. Na inwestycji swoją działalność będą prowadziły również firmy Autopunkt Samochody Używane oraz Spec-Box Serwis Motoryzacyjny. Wszystkie podmioty należą do polskiej grupy kapitałowej Holding 1, która działa równolegle w czterech branżach: motoryzacji, mobilności, budownictwa mieszkaniowego oraz biurowego. Baza będzie mieścić się przy ul. Budowlanych w Gdańsku, czytamy dalej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)