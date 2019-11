Ryanair uruchomi loty z polskich lotnisk do Pafos, Zadaru i Burgas latem 2020



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Ryanair uruchomi kolejne cztery nowe trasy z Polski w sezonie lato 2020: z Warszawy Modlin i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas, podał przewoźnik.

"Cieszymy się z ogłoszenia 4 nowych dodatkowych tras z Polski. W rozkładzie lotów Ryanaira na lato 2020 znajduje się aż 36 nowych tras i 252 łącznie. Ryanair obsłuży w Polsce 14,2 miliona pasażerów rocznie [...]" - powiedziała Olga Pawlonka z Ryanaira, cytowana w komunikacie.

Loty Warszawa Modlin - Pafos będą odbywać się 1 raz w tygodniu, Gdańsk - Zadar 3 razy, Poznań - Pafos 1 raz, a Katowice - Burgas 2 razy, podano także.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)