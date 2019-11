Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podjął decyzję o warunkowym rozszerzeniu modelu rozwoju projektów realizowanych przez podmioty z grupy kapitałowej poprzez podjęcie działań prowadzących do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi partnerami oraz maksymalizację wartości systemu PCR|ONE; mających na celu realizację trzeciego projektu, podała spółka, powołując się na opóźnioną informację poufną.

"Emitent wstępnie szacuje, że łączna kwota pozwalająca na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów oraz sfinansowanie dalszego rozwoju projektu BacterOMIC wynosi ok. 16,2 mln zł. Mając na uwadze interes emitenta oraz jego akcjonariuszy, zarząd uznał, że optymalne będzie pozyskanie funduszy na powyższe cele z jednego źródła" - czytamy w komunikacie.

W oparciu o opinie uzyskane od przedstawicieli branży (w tym potencjalnych nabywców systemu) - zarząd planuje podjęcie dodatkowych działań z zakresu rozwoju systemu PCR |ONE, które mogą przełożyć się na zwiększenie jego atrakcyjności biznesowej.

1. Przygotowanie do procesu negocjacji

1.1. Zabezpieczenie finansowania na potrzeby wzmocnienia budowy pozycji w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami systemu

1.2. Intensyfikacja działań w zakresie skutecznego dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych nabywców systemu

2. Zwiększenie wartości PCR|ONE

2.1. Działania, których realizacja planowana jest przed uzyskaniem certyfikacji CE-IVD:

a. Przeprowadzenie procedury FDA Pre-Submission Program,

b. Przygotowanie planów wdrożenia GMP (Good Manufacturing Practice),

c. Opracowanie nowych paneli PCR|ONE.

2.2. Działania, których rozpoczęcie planowane jest przed uzyskaniem certyfikacji CE-IVD, a zakończenie przed, w trakcie lub po certyfikacji CE-IVD:

a. Przeprowadzenie klinicznych badań publikacyjnych,

b. Rozbudowa portfolio patentowego.

c. Przeprowadzenie testów systemu w formule Early Access Program, podano również.

Szacowane potrzeby kapitałowe związane z realizacją powyższych celów Scope Fluidics określił na 10 mln zł.

Z kolei działania związane z realizacją trzeciego projektu (poza PCR|ONE oraz BacterOMIC) polegałyby na merytorycznym i technicznym opisie rozwiązania, wskazaniu jego unikalności, analizie konkurencyjnej, analizie potencjału IP oraz opracowaniu całościowego harmonogramu i budżetu projektu. Zarząd informował już wcześniej, że intencją spółki jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów. Szacowane potrzeby kapitałowe związane z realizacją powyższych celów spółka określiła na 1,2 mln zł, wskazano.

"Zakres i harmonogram rozszerzenia modelu rozwoju projektów realizowanych przez podmioty z grupy kapitałowej emitenta uwarunkowane jest pozyskaniem dodatkowego finansowania, przy czym dodatkowe finansowanie nie jest niezbędne do rozwoju i komercjalizacji systemu PCR|ONE (...). Z kolei, jak już wcześniej emitent informował, dalsza realizacja drugiego kluczowego dla emitenta celu (rozwój i komercjalizacja systemu BacterOMIC) wymaga pozyskania dodatkowego finansowania" - czytamy dalej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)