Projekt społeczny "Biznes kontra smog" powstał przed rokiem z inicjatywy firmy konsultingowej PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia Aspire, zrzeszającego największe firmy sektora SSC/BPO/IT w Krakowie. W tym roku zgromadził on 29 firm i organizacji z Krakowa i Małopolski – ponad dwa razy więcej niż przed rokiem.

Jak wskazywano podczas środowej konferencji prasowej, problem zanieczyszczenia powietrza stał się jednym z istotnych wyzwań także dla pracodawców. Z badania przeprowadzonego wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog” wynika bowiem, że 68 proc. z nich rozważało lub rozważa zmianę miejsca pracy ze względu na zły stan powietrza w obecnym miejscu zamieszkania.

Jednocześnie niemal 80 proc. pracowników na bieżąco śledzi informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania, a 87 proc. uważa działania sektora publicznego w zakresie poprawy jakości powietrza za niewystarczające. W badaniu wzięło udział niemal 2,5 tys. osób.

„Smog z jednej strony wpływa negatywnie na nasz stan zdrowia czy jakość życia, z drugiej – coraz częściej staje się też decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy. Jako biznes mamy ogromne zadanie do wykonania, by uświadamiać dzieci i młodzież, a pośrednio także ich rodziców, do przywiązywania większej wagi do dbałości o środowisko naturalne” - powiedział partner w krakowskim biurze PwC Bartosz Jasiołek.

Celem „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Organizatorzy zapowiedzieli, że dzięki dołączeniu nowych firm wolontariusze będą mogli dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli, nie tylko z województwa małopolskiego.

Zajęcia będą prowadzone przez wolontariuszy przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty są bezpłatne. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

W tej edycji projektu będzie zorganizowany konkurs uczestniczących w nim szkół i przedszkoli, w którym nagrodami będą czujniki czystości powietrza.

Jak podkreśliła współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego Ewa Lutomska, budowanie świadomości wśród mieszkańców i podejmowanie przez nich inicjatywy może skutecznie doprowadzić do zmiany rzeczywistości. To widać na przykładzie Krakowa, gdzie na skutek determinacji mieszkańców wprowadzono całkowity zakaz używania paliw stałych do ogrzewania, co lokalnie przekłada się na poprawę jakości powietrza.

W zeszłorocznej edycji programu 128 wolontariuszy przeszkoliło niemal 10 tys. dzieci. Spotkania odbyły się w 139 szkołach i przedszkolach, przede wszystkim w województwach śląskim i małopolskim, ale także w Łodzi i Opolu.

