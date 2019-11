Emilewicz podkreślała, że w Polsce poziom wykształcenia kobiet jest wyższy niż mężczyzn i - jak mówiła - według badań są one także lepszymi szefami firm. "Warto zatrudniać kobiety na stanowiskach menedżerskich, bo przynosi to konkretne korzyści udziałowcom" - wskazała. Przyznała, że osobiście nie jest jednak entuzjastką parytetu kobiet np. w zarządach, gdyż uważa, że kobiety awansują dzięki swoim osiągnięciom, a nie dzięki temu, że są kobietami.

"Wierzę, że osiągnęłam swoją pozycję dzięki temu, że jestem dobra w tym co robię, a nie dlatego, że noszę spódnicę" - powiedziała. Dodała, że wiele jej współpracowników to kobiety, gdyż to one najlepiej radzą sobie z wielozadaniowością i stresem w zarządzaniu. "Ta dekada będzie dekadą kobiet" - oceniła.

Mówiła, że jednym z największych wyzwań, jakie stoi obecnie przed polskim i innymi rządami europejskimi, jest znalezienie źródeł czystej energii. Wskazała, że dla realizacji tego celu potrzebny jest ciągły dialog pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami i politykami.

"Perspektywy Women in Tech Summit 2019" to druga edycja największej w Europie, gromadzącej kilka tysięcy uczestników dwudniowej konferencji dla kobiet zajmujących się nowymi technologiami.

