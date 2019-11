Prezes Play: Ceny usług komórkowych będą rosły m.in. przez zmiany w użytkowaniu



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Ceny usług telefonii komórkowej będą rosły w Polsce w najbliższych latach ze względu na zmiany w sposobie użytkowania technologii, w tym większe zużycie danych, a także ze względu na wzrost cen innych grup towarów oraz poziomu dochodów w Polsce, uważa prezes P4 Jean-Marc Harion.

"Klienci spodziewają się wzrostu cen w nadchodzących miesiącach i latach - z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, używają coraz więcej danych. […] Po drugie, ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce osiągnęły niski poziom, a obecnie wiele cen rośnie, wzrastają też płace" - powiedział Harion podczas konferencji prasowej.

Według niego, zmiany te należy traktować przede wszystkim jako przejście do nowych planów, które sprostają oczekiwaniom klientów dotyczących np. danych mobilnych.

Średnie ARPU (przychód na użytkownika) Play wzrosło w III kw. br. o 2,8% r/r do poziomu 33,4 zł, a w okresie 9 miesięcy br. - o 1,4% r/r do 32,7 zł.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)