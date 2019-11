W Londynie swoje siedziby ma aż 7 jednorożców, czyli firm fintech wycenianych na ponad 1 mld dolarów. Lepsze jest tylko San Francisco. Nie ma wątpliwości, że za sukcesem Wielkiej Brytanii stoi dobrze rozwinięty sektor finansowy, ale pieniądze to nie jedyny składnik w przepisie na sukces. Potrzebny jest jeszcze świadomy i przyjazny nadzór finansowy.



W 2016 roku Wielka Brytania jako pierwszy kraj w Europie uruchomiła tzw. „piaskownicę regulacyjną”, czyli inicjatywę pozwalającą na testowanie fintechowych projektów pod czujnym okiem regulatora. Za powstanie i działanie „regulatory sandbox” odpowiada Financial Conduct Authority (FCA), czyli brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego.



Pierwsze prace nad piaskownicą regulacyjną FCA podjęło już w 2014 roku, kiedy powołano specjalny departament Innovate FCA. W 2015 roku uruchomiono program RegTech, a już rok później ogłoszono start piaskownicy regulacyjnej. Celem „sandboxa” jest przygotowanie pod kątem wymogów regulacyjnych nowych podmiotów, a także dopracowanie ich modelu biznesowego. Wg Deloitte i Innovate Finance w 2018 roku do piaskownicy aplikowało aż 300 spółek, z tego do programu przyjęto 89 fintechów.



- Nie spoczywamy na laurach. Będziemy nadal wspierać rozwój rynku FinTech poprzez takie inicjatywy jak piaskownica regulacyjna czy program RegTech. Tylko dzięki współpracy i ciągłemu samodoskonaleniu możemy efektywnie korzystać z dobrodziejstw innowacji i wspierać jej rozwój. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości – zapewniają przedstawiciele FCA w raporcie „UK FinTech. The State of Nation”.



Reprezentanci FCA znajdą się w składzie delegacji z UK organizowanej wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Polsce, która już w dniach 4 i 5 grudnia 2019 roku przyjedzie do Katowic na Impact fintech’19. Brytyjski nadzór będzie reprezentowany przez Laurę Navaratnam - Manager of the Innovation Hub w FCA. Do stolicy Górnego Śląska przyjadą także Peter Cunnane będący National & International Strategy Lead w Innovate Finance, Alex Low - Fintech Specialist w Department for International Trade, a także Diana Paredes, CEO & Co-founder w Suade Labs.

Ponad 300 aplikacji do Piaskownicy Regulacyjnej



- Ludzie nadal postrzegają FinTech jako coś nowego..., ale to są dobre firmy, które osiągną znaczne zyski w ciągu najbliższych kilku lat – tak w kwietniu 2019 roku twierdził Peter Cunnane z Innovate Finance. Wiele wskazuje na to, że miał rację, bo wg raportu „UK FinTech. The State of Nation” przygotowanego m.in. przez HM Treasury wynika, że sektor fintech w Wielkiej Brytanii wygeneruje ponad 6,6 mld funtów zysku. W Zjednoczonym Królestwie działa już ponad 1,6 tys. fintechów, a ich liczba do 2030 roku ma się podwoić.



Znakomita część z nich wyruszy na podbój innych rynków. Alex Low z Department for International Trade nie ma wątpliwości, że ekspansja brytyjskich fintechów zwiększy wymianę finansową pomiędzy Wielką Brytanią, a innymi – nie tylko europejskimi krajami. Przykładowo w połowie października Zjednoczone Królestwo podpisało odpowiednie deklaracje z Republiką Dominikany. Zdaniem ekspertów nawet Brexit nie zaszkodzi w dynamicznym rozwoju fintechów, ale będzie to wymagało odświeżonego podejścia.



- Nie twierdzę, że Londyn nie może dalej być najlepszą stolicą dla fintechów w Europie, ale potrzebujemy wyraźnego przywództwa oraz wyznaczenia kierunku rozwoju. Rząd wie, jak to zrobić, ale musi to wyraźniej akcentować wspierając branżę fintech – mówiła Diana Paredes, współzałożycielka Suade Labs - firmy z branży regtech.

Wielka Brytania to „europejska Mekka” dla fintechów



W 2018 roku HM Treasury przedstawiło program o nazwie Fintech Sector Strategy, który zakładał powołanie specjalnego zespołu ds. „kryptoaktywów”, dalsze prace nad rozwojem branży RegTech, a także sojusz UK i Australii na rzecz współpracy startupów.



- Fintech Sector Strategy to program, który pomoże nam utrzymać, a nawet zwiększyć przewagę nad innymi rynkami – mówił ówczesny kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Philip Hammond.



W ubiegłym roku na brytyjskim rynku fintech powstało 61% miejsc pracy więcej niż 2017 roku – obecnie jest ich już blisko 80 tysięcy. Dynamiczny rozwój to również skokowy wzrost płac – w 12 miesięcy przeciętne wynagrodzenie w brytyjskich fintechach wzrosło aż o 25%.



To zaledwie garść informacji dotyczących regulacji na rynku FinTech w Wielkiej Brytanii.

O Impact fintech’19

Jakie są najważniejsze priorytety technologiczne sektora na 2020 rok? W jaki sposób wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy przewagę konkurencyjną instytucji finansowych oraz jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy świata fintech, spotykający się 4 i 5 grudnia na Impact fintech’19. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 8 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie ponad 200 speakerów i ponad 2 tys. uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menadżerowie z Polski i regionu CEE.



Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem fintech, jak Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bank Pekao, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, BNP Paribas, Alior Bank, Ministerstwo Cyfryzacji, mBank, Google, Mastercard, Polski Fundusz Rozwoju, PayU, Wirecard, Tauron, Blik, Bluemedia, Allegro, Vivus, Polska Bezgotówkowa, Operator Chmury Krajowej oraz Giełda Papierów Wartościowych.



Wśród potwierdzonych mówców Impact fintech’19 znaleźli się m.in.: Marko Wenthin z Penta, Laura Navaratnam z FCA, Dele Atanda z metaME, Max Schertel z N26, Chris Skinner z 11:FS, Diana Paredes z Suade Labs, Husayn Kassai z Onfido, Elliott Limb z Mambu oraz Utena Treves z Wefox, a także Teresa Czerwińska z Narodowego Banku Polskiego, Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Bartosz Ciołkowski z Mastercard, Michał Krupiński z Pekao, Adam Marciniak z PKO BP, Przemysław Gdański z BNP Paribas i Bartosz Berestecki z PayU. Przyjedź do Katowic zapoznaj się z najnowszymi trendami zmieniającymi krajobraz globalnego rynku finansowego. Jaki będzie następny krok w fintechowej rewolucji?



