Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,65 mln zł netto



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Elektrotim podpisał z Tauron Dystrybucja umowę na prace przy rozbudowie infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej, podała spółka. Wartość umowy to 10,65 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. zadania pn. 'Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej działającego na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział Krakowie, Część 2 - na obiektach obcych i pozostałych' - dla zadania nr 2 obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i techniczno-prawnej (dokumentacja projektowa) na podstawie założeń technicznych inwestycji wskazanych w umowie oraz wybudowanie lub/i zmodernizowanie i przekazanie zamawiającemu do użytkowania, lokalizacji zamawiającego (obiekt), zgodnie z zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową" - czytamy w komunikacie.

Termin końcowy realizacji umowy został ustalony na 20 listopada 2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Elektrotim otrzyma wynagrodzenie w kwocie 10 650 000 zł netto, czytamy także.

"Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień Elektrotim, a także szacowanie ryzyka przez spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów Elektrotim w przyszłości" - czytamy także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,12 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)