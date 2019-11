David Weitz dołączył do komitetu doradczego Scope Fluidics



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics powołał do komitetu doradczego Davida Weitza - jednego z najczęściej cytowanych fizyków na świecie, podała spółka. Jako członek komitetu Weitz wesprze spółkę swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia rewolucyjnych rozwiązań w sektorze lifescience i technik mikroprzepływowych.

David Weitz jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się fizyką miękkiej materii, polimerami oraz mikrofluidyką. Stworzył wiele nowoczesnych technologii, w tym istotnie przyczynił się do stworzenia technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla przemysłu oraz w środowisku akademickim. Jest współzałożycielem 20 startupów technologicznych, w tym w obszarze life sciences oraz diagnostyki medycznej. Zasiada w radach doradczych wielu firm przemysłowych, podano.

"Prof. David Weitz jest jednym z czołowych autorytetów w dziedzinie technik mikroprzepływowych oraz miękkiej materii, oraz bioinżynierii. Prof. Weitz odwiedził nasze laboratoria pod koniec września bieżącego roku, konsultował projekty i prospekt ich komercjalizacji. Z przyjemnością przyjęliśmy jego bardzo pozytywne komentarze i cieszymy się z jego gotowości do wsparcia nas jego ogromnym doświadczeniem we wdrażaniu przełomowych rozwiązań technicznych w obszarze life sciences" - skomentował prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Pod koniec 2018 r. Scope Fluidics powołał komitet doradczy, w skład którego weszli międzynarodowi specjaliści z zakresu diagnostyki, mikrobiologii i zakażeń bakteryjnych. To jednocześnie doświadczeni i odnoszący sukcesy komercyjne przedsiębiorcy. Do organu doradczego pierwotnie dołączyli: Vincent Linder, David Wareham, Sarai Kemp. W kwietniu do komitetu dołączyła Agnieszka Sulikowska.

"Konsekwentnie staramy się doskonalić wiedzę i kompetencje nt. światowych standardów w diagnostyce medycznej. Zaangażowanie tak doświadczonych specjalistów i naukowców, którzy obecnie zasiadają w komitecie doradczym, znacząco zwiększają szanse na realizację strategicznych planów komercyjnych naszych projektów" - dodał Garstecki.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)