W operacji przekierowania ścieków wzięło udział 50 osób. Z komory rozprężnej usunięto 40 metrów stalowej rury o wadze 16000 kg, 4 kołnierze DN 1000 o wadze 2800 kg i 6 kolan o wadze 2400 kg. Łączna waga elementów instalacji awaryjnego bypassa znajdującego się w zrzutni wynosiła ponad 21 ton.

Części były rozspawane, rozkręcone i wyciągane w elementach z komory rozprężnej. Prace prowadzono etapami, z uwagi na konieczność wywietrzenia instalacji z metanu i siarkowodoru – gazów, które powstają przy tłoczeniu ścieków. Pomocne przy tym były wentylatory, o silnej mocy, udostępnione przez warszawski MPWiK.

W przyszłym tygodniu będą usuwane urządzenia mechaniczne przez operatorów pomp, nastąpi stopniowy demontaż rurociągu.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki są przepompowywane do oczyszczalni "Czajka". Od tego czasu bypassem przepłynęło 14 mln metrów sześciennych nieczystości.