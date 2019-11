R22 chce kontynuować akwizycje w 2020 r. głównie w segmencie hostingowym



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - R22 prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie w celu ich przejęcia, ale do końca roku nie planuje ich sfinalizować, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka chce m.in. wejść na nowy rynek i zakupić udziały w kolejnej firmie w kraju w którym już działa, dodał.

"Pracujemy nad umocnienie pozycji na obecnych rynkach działalności oraz planujemy wejście na nowe rynki. Prowadzimy rozmowy z kilkoma innymi podmiotami w regionie, ale w tym roku kalendarzowym nie planujemy żadnego nowego przejęcia, a ewentualna kolejna akwizycja pojawić się może w kolejnych kwartałach" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o segmenty, to najbardziej pracujemy nad segmentem hostingowym, zdecydowanie w tym obszarze należy oczekiwać przejęć. Istotna jest, oczywiście, cena zakupu ewentualnych udziałów i na to będziemy również zwracać szczególną uwagę" - dodał prezes.

Według niego, przy kolejnych akwizycji może pojawić się jeszcze jeden nowy rynek, a także jedna akwizycja tam, gdzie już spółka działa.

"Widzimy również potrzebę wejścia w rozwiązania skierowane dla konkretnych grup odbiorców w segmencie hostingowym" - podkreślił Dwernicki.

Prezes zapowiedział także, że w Rumunii została rozpoczęta integracja spółek do jednej firmy, która potrwa do III kw. 2020 r.

"Nadal będzie realizowany wykup mniejszościowych udziałów w H88 od funduszu 3TS oraz akcji należących do Vercom i chcemy to ukończyć w I kw. kalendarzowym 2020 r." - dodał prezes.

Dwernicki zwrócił uwagę, że przejęta niedawno spółka Blugento w Rumunii bardzo dynamicznie się rozwija.

"Od września mamy już Polską wersję językową pod marką ZentoShop i pozyskujemy pierwszych naszych klientów od H88. Chcemy wejść do innych krajów i zapewne kolejnym rynkiem będzie rynek francuski" - powiedział prezes.

Spółka planuje także przeprowadzić rebranding segmentu hostingowego do wspólnej marki.

"Planujemy intensywną kampanię marketingową, a jej celem jest doprowadzenie do jeszcze większego wolumenu sprzedaży. Kampania, która planujemy na 2020 r. może pochłonąć ok. 2 mln zł. Najpierw planujemy rebranding w Polsce potem w kolejnych krajach" - powiedział Dwernicki.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)