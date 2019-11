"Na początku drugiego kwartału przyszłego roku będziemy mieli wyświetlacze na peronach, tak zwane infokioski, gdzie będzie można sprawdzić całą informację o dalszej podróży" - powiedział Merchel.

Obecny na konferencji szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski powiedział, że dzięki zamontowaniu nowego systemu informacji stacja w Radomiu wreszcie wkroczy w XXI wiek.

"To skok cywilizacyjny. Radom dołącza do najnowocześniejszych dworców kolejowych w Polsce" - podkreślił Suski.

Szef PKP PLK zapowiedział też budowę nowego peronu w Radomiu, którego robocza nazwa to Radom Wschodni. Inwestycja ta związana jest z projektem rozbudowy lotniska w Radomiu. Merchel zadeklarował, że spółka jest gotowa zakończyć budowę tego peronu w pierwszej połowie 2021 roku, pod warunkiem, że miasto skoordynuje prace z kolejarzami.

"Mam nadzieję, że będzie to skoordynowane z otwarciem lotniska, aby pasażerowie mieli dogodny dojazd. Co do nazwy peronu to myślę, że będzie musiała mieć coś z lotniska, żeby pasażerowie wiedzieli, że jest to to miejsce" - dodał Marek Suski.

Prezes Merchel podkreślił, że w roku 2021 zakończona zostanie modernizacja linii kolejowej łączącej Radom z Warszawą. Wtedy najszybszy pociąg pokona trasę w czasie krótszym niż godzina. Z kolei pociąg zatrzymujący się na wszystkich stacjach przejedzie w czasie około 90 min.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski