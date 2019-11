PKO BP będzie regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski będzie regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank zamierza rozwijać się organicznie, ale pozostaje otwarty na akwizycje.

"Zakładamy, że będziemy kontynuować politykę dywidendy tzn. będziemy regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" - powiedział Kozłowski podczas konferencji prasowej.

Opublikowane dziś cele finansowe banku zdefiniowane na 2022 r. to: poziom zysku netto - wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł; wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12%; wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41%; koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,6-0,75%; zdolność do wypłaty dywidendy.

Jak podkreślił prezes Zbigniew Jagiełło, w ostatnich latach PKO BP "do silnika organicznego wzrostu dołożył silnik przejęć i akwizycji". W kolejnych latach bank chce kontynuować tę strategię.

"One [przejęcia] polegają na tym, że szukamy wartości dla banku i grupy PKO Banku Polskiego. Jasne jest, że interesują nas sytuacje związane z naszymi konkurentami" - powiedział prezes odnosząc się do pytań o plany dotyczące akwizycji.

W jego ocenie, przejęcie mBanku przez podmiot obecny na rynku polskim będzie "niebanalne, o wysokim stopniu ryzyka"

W III kw. 2019 r. wskaźnik ROE wyniósł 10,9% (plan na 2020: powyżej 10%), wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I) sięgnął 42% (plan na 2020: poniżej 45%), koszt ryzyka wyniósł 0,51% (plan na 2020: 0,75-0,85%), bank ma też - zgodnie z planem - zdolność do wypłaty dywidendy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)