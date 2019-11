Kool2Play zapowiada trzy własne tytuły do 2022 r.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Kool2Play zapowiada trzy własne tytuły: "Uragun", "City of Minds" i grę o kodowej nazwie "Odbudowa" do 2022 r., poinformował prezes Marcin Marzęcki. 22 stycznia planuje uruchomić early access do "Uragun".

"Jeśli chodzi o plany wydawnicze, do końca 2022 na rynku pojawią się 3 nasze autorskie gry. Będą one dostępne na wszystkich ważnych platformach sprzętowych, rozważamy też wersje mobilne. W nadchodzącym roku zadebiutuje 'Uragun', a na rok 2021 jest planowana jest premiera 'City of Minds'" - powiedział Marzęcki, cytowany w komunikacie.

"Uragun" ukaże się w trybie wczesnego dostępu na platformie Steam 22 stycznia 2020 roku. Spółka przedstawi również plany rozwoju tytułu, czyli tak zwaną "mapę drogową". W ramach GameInn studio otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.6 mln zł na jeden z kolejnych projektów - gry o kodowej nazwie „Odbudowa", podano w informacji.

"Oficjalny trailer gry 'Uragun' został obejrzany już ponad 210 tys. razy w serwisie Youtube, uzyskując ponad 85% pozytywnych reakcji. Tytuł wzbudza również zainteresowanie influencerów, którzy tworzą materiały dotyczące produkcji. Gra docelowo ma pojawić się na komputerach i konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One w 2020 roku" – czytamy dalej.

"22 stycznia planujemy uruchomić early access do 'Uraguna'. To ważna faza developmentu. Chcemy, aby od tego momentu gracze mieli wpływ na kształt gry. Będziemy wsłuchiwać się w ich opinię i modyfikować Uraguna zgodnie z sugestiami. To właśnie z pomocą graczy stworzymy mapę drogową rozwoju gry. Cel jest oczywisty. Chcemy, aby 'Uragun' był współtworzony przez społeczność Steam, a co za tym idzie - podbił jej serca" - dodał prezes.

"Uragun" to gra z gatunku top down shooter z elementami taktyki. Tytuł pozwoli użytkownikom zasiąść za sterami potężnego mecha walczącego z falami inteligentnych botów kierowanych przez AI, rozprzestrzeniających się po ulicach Nowego Jorku, Londynu, Berlina, Paryża, Barcelony, Moskwy, Pekinu i Warszawy. W preprodukcji znajdują się również inne projekty Kool2Play - "City of Minds" (action adventure) oraz nowatorski sim builder "Odbudowa", podano też w materiale.

Kool2Play kontynuuje przygotowania do debiutu na rynku NewConnect, na którym chce się znaleźć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 r., podsumowano w informacji.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)