Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił, jako jedyny, 0,2 proc. do 2.229,92 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 58.851,05 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,4 proc. do 3.797,96 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,3 proc. do 11.605,03 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 548 mln zł, z czego 454 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20, po otwarciu powyżej piątkowego zamknięcia, utrzymywał się nad kreską do godz. 14.30, po czym wszedł w trend spadkowy, naśladując zachowanie zachodnioeuropejskich indeksów z rynków bazowych (DAX, CAC40 czy FTSE MIB).

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA występował zróżnicowany obraz – zwyżki w Turcji (+1,4) i na Węgrzech (+0,9 proc.) kontrastowały ze spadkami w Rosji i Czechach.

DAX spadał 0,56 proc., a S&P500 zniżkował 0,12 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGE – o 3,5 proc., Tauron – o 2,9 proc. i Lotos – o 2,0 proc. Zniżkowała również cena PKO BP – o 0,9 proc.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, podczas Polsko-Amerykańskiego Forum Przemysłu Jądrowego poinformował, że rozmowy w sprawie finansowania programu jądrowego mogą zakończyć się w ciągu kilku miesięcy - docelowo, ma powstać spółka, w której 51 proc. będą miały podmioty związane ze Skarbem Państwa, a 49 proc. partner zagraniczny.

Naimski pytany, która ze spółek Skarbu Państwa mogłaby być udziałowcem tej firmy nie chciał podać nazw, ale dodał, że "to może być PGE".

W poniedziałek rano PKO BP opublikował strategię na lata 2020-2022, która zakłada, że w 2022 roku jego zysk netto będzie powyżej 5 mld zł, a wskaźnik ROE docelowo w 2022 r. wzrośnie do 12 proc.

W ciągu sesji podczas konferencji prasowej, wyjaśniając założenia do strategii przedstawiciele PKO BP, powiedzieli, że bank będzie regularnie i systematycznie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami, a także zakłada dalszy spadek liczby oddziałów.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 2,0 proc., Play – o 1,4 proc. i LPP – o 1,3 proc. Wzrosła także cena akcji Orange – o 0,5 proc.

W trakcie sesji Orange podał, że rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi, dotyczące nowej umowy społecznej, która ma obowiązywać w latach 2020-2021 i określać m. in. liczbę dobrowolnych odejść i podwyżki wynagrodzeń zasadniczych.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polnordu – spadek o 6,6 proc. i BAH – o 4,7 proc. Zniżkował również kurs IMC – o 3,9 proc.

Cena IMC była najniżej od stycznia 2019 roku.

W piątek po sesji Pekao IB opublikował w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW w Warszawie aktualizację rekomendacji dla IMC – biuro maklerskie obniżyło cenę docelową akcji ukraińskiej spółki rolniczej w perspektywie 12-miesięcznej z 19,0 zł do 15,7 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Asbisu – wzrost o 11,7 proc., BNP Paribas – o 9,2 proc. i ComArchu – o 6,6 proc.

Kurs Asbisu był najwyżej od marca 2019.

Przed otwarciem poniedziałkowych notowań Asbis poinformował, że podwyższył prognozę zysku netto na 2019 rok do 13-14 mln USD - w prognozie z marca spółka zakładała, że zysk netto wyniesie między 8,5 mln USD a 10,0 mln USD.

W piątek po sesji ComArch podał, że skonsolidowany zysk EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki, wyniósł 89,8 mln zł - konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 66 mln zł.

"Wyniki są bardzo dobre, spółka pokazała mocną strukturę sprzedaży - udział przychodów z oprogramowania własnego to 17 proc., a sprzedaż sprzętu jedynie 2 proc., co wsparło marże” – powiedział PAP Biznes analityk Erste Securities Emil Popławski.

„Zysk netto jest niższy niż mogłoby to wynikać z rentowności na poziomie EBIT i EBITDA, a to ze względu na odpisy o wartości 8,2 mln zł związane z działalnością w Argentynie i na Bliskim Wschodzie - osobiście zakładałem jedynie 1 mln zł odpisu. Również IV kw. może być dla spółki bardzo dobry" – dodał.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek wiceprezes ComArchu Konrad Tarański powiedział, że portfel zamówień na 2019 rok jest obecnie o 7-9 proc. wyższy niż rok temu, a wartość portfela na 2020 rok jest o kilka procent wyższa rdr.