We wtorek po wznowieniu obrad I posiedzenia Sejmu IX kadencji premier rozpoczął wygłaszanie expose. Na wstępie swojego przemówienia, Morawiecki wspominał zmarłego rok temu żołnierza Armii Krajowej Czesława Mostka ps. Wilk. "W jego osobie niepodległa Rzeczpospolita kłania się dziś wszystkim bohaterom - cichym, bezimiennym, wytrwałym, wiernym. Wszystkim, bez których polska droga do niepodległości, do nowoczesności, do normalności, pozostałaby tylko marzeniem" - mówił premier.

Szef rządu powiedział, że w wyborach parlamentarnych Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwości zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu, państwa bezpiecznego i nowoczesnego, o którym każdy może z dumą powiedzieć: "Polska to mój dom". "Powierzyli nam to zadanie w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od 30 lat. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat, który wynika z rekordowej liczby głosów oddanych na nasze ugrupowanie" - podkreślił premier.

Zdaniem Morawieckiego, wyniki wyborów pokazały, że Polakom wraca wiara w sens obietnicy i sens polityki. "To wielka sprawa, dziękuję za to zaufanie, a wysoką Izbę poproszę dzisiaj po wygłoszeniu expose o wotum zaufania dla mojego rządu" - dodał.

Wskaźnik nierówności społecznej spadł od 2015 r. poniżej 28 pkt.

Od 2015 r. wskaźnik nierówności społecznej, tzw. wskaźnik Giniego, spadł od 2015 r. poniżej 28 pkt, czyli jest taki jak w Danii; celem rządu jest sprawiedliwy rozwój i dalsza walka z nierównościami - mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose.

"Już teraz udaje nam się skutecznie walczyć z nierównościami, z którymi mierzy się niemal cały Zachód. Wskaźnik nierówności społecznej, tzw. wskaźnik Giniego, spadł od 2015 r. poniżej 28 pkt. To oznacza, że w zaledwie cztery lata udało nam się sprawić, że poziom nierówności jest taki jak w Danii" - mówił premier. Dodał, że nierówności są mniejsze niż przeciętnie w Europie, mniejsze niż np. we Francji, w Niemczech, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.

"Za tym idzie spadek biedy. W ciągu trzech lat wyrwaliśmy z zagrożenia biedą ok. 2 mln Polaków" - ocenił Mateusz Morawiecki. Wskazał, że to jednak "wciąż za mało".

Deklarował, że Solidarność jest "kamieniem węgielnym naszej polityki", czego przejawem są rządowe programy społeczne: 500 Plus, zwolnienie z podatku PIT dla młodych czy 13. emerytura. "Rozwój musi być sprawiedliwy. To podstawa naszego społecznego kontraktu" - deklarował.

Szef rządu wskazywał, że żyjemy w niezwykłych czasach, epoce przełomu, a świat "pędzi" do przodu w tempie, jakiego nie widzieliśmy nigdy w dziejach. Zwrócił uwagę, że stare prawa gospodarcze odchodzą w przeszłość, a nowe dopiero się tworzą. "Jakie będzie miejsce Polski w świecie, który właśnie przechodzi czwartą rewolucję przemysłową? Jaką pozycję zajmie nasza ojczyzna w sieci powiązań, w świecie opartym na wiedzy i innowacjach? Czy produkty i rozwiązania +made in Poland+ dotrą do każdego zakątka globu? Jak w tym świecie odnajdą się nasze rodziny?" – mówił.

Polityka – jak stwierdził premier – jest obietnicą lepsze przyszłości. "Jeszcze nie wiemy, jak świat będzie wyglądał za pięć, dziesięć, czy piętnaście lat. Ale wiemy, że Polska po raz kolejny staje przed dziejowym wyzwaniem i dziejową szansą. Od naszych decyzji zależy czy Polska znajdzie się wśród państw, które będą kształtować nowy porządek, czy ktoś ustali go za nas" – powiedział Morawiecki. Dlatego – jak zapowiedział – w obliczu globalnych wyzwań liczy na szeroką współpracę w interesie Polski wszystkich sił politycznych. "Dla Polski, dla rozwoju, w imię normalności" – podkreślił.

W ostatnich latach przebiliśmy rozwojowy "szklany sufit"

"Potrzebujemy odważnej Polski i odważnej wizji Polski, musimy dalej pracować na naszą pozycją w globalnej sieci nowoczesnych gospodarek, walutą takiej gospodarki są talent, wiedza, innowacje, regulacje, skuteczność i sprawczość" - mówił Morawiecki. "Dzisiaj złapaliśmy w żagle wiatr historii, właśnie w ostatnich latach przebiliśmy rozwojowy szklany sufit - poziom rozwoju dochodu Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji a zarazem najwyższy w polskiej historii" - powiedział premier.

Jak kontynuował, musimy wystrzegać się pułapek. "Wolny rynek, na którym nie ustanowiono uczciwych reguł konkurencji szybko ulega wynaturzeniu, prawo rozwoju ulega wtedy prawu siły i to rola państwa, aby w tej niesprawiedliwej nierównowadze przywracać normalność" - podkreślił szef rządu. ówił też, że przejawami globalnej niesprawiedliwości jest m.in. wzrost nierówności społecznych, powstanie silnych korporacji zdolnych do omijania systemów podatkowych, raje podatkowe czy wielkie karuzele podatkowe.

Potrzebujemy strategii demograficznej i strategii powrotu Polaków

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w trakcie expose, że chciałby, aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu Polaków do ojczyzny. Możemy być za 20 lat znacząco większym narodem - dodał.

Jak podkreślił, chodzi o powrót „wszystkich”. "Tych dramatycznie doświadczonych w poprzednich pokoleniach, tych ze Wschodu i tych z Zachodu. Oni wzbogacą Polskę" - stwierdził. Jak podkreślał Morawiecki, „stoimy na progu wielu niekorzystnych trendów”, ale pomimo tego celem rządu w najbliższych czterech latach jest utrzymanie trendu wysokiego wzrostu PKB. „Na poziomie co najmniej równym, albo i wyższym niż w strefie euro” - sprecyzował. Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia zamożnych państw Zachodu - dodał.

Polskie państwo dobrobytu, to państwo rodzin i przedsiębiorców

"Przyszłość to nowoczesne, polskie państwo dobrobytu. Polskie państwo dobrobytu to państwo rodzin i państwo przedsiębiorców, państwo dla słabych i silnych, normalne państwo; to państwo, które szanuje wartości Polaków, nie przyjmuje skrajności, nie przyjmuje ani utopijnych ideologii, ani rewolucji światopoglądowych, ani szowinizmów" - oświadczył premier. Jak mówił, "idziemy z duchem czasu, ale przede wszystkim z duchem Polski". "Polski równości i wolności, Polski normalności, a nie Polski skrajności" - podkreślił szef rządu.\

Rodzina jest wartością arcypolską

Premier podkreślił podczas sejmowego wystąpienia, że każda duża rodzina może liczyć na wsparcie państwa, zaś dla rodzin z trójką lub więcej dzieci jego rząd zaproponuje dodatkowe ulgi i ułatwienia. Jak mówił, różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki jego rządu. "Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności" - oświadczył Morawiecki.

"Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci i przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność" - mówił premier. "Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska" - podkreślił Morawiecki.

"Naprawiamy polskie sprawy jak nikt dotąd po 1989 roku"

"Polska nie może być wypadkową naszych wewnętrznych interesów, tylko sumą naszych wspólnych celów i ambicji" - mówił premier. Podkreślił, że przez ostatnie 300 lat Polska zmagała się z wielkimi wyzwaniami, aby obronić suwerenność, odzyskać niepodległość, utrzymać i odbudować ją po zgliszczach, a także budować nowoczesność i normalny kraj.

"Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną jak my, ale i my przecież mieliśmy swoje momenty dziejowe, które tylko częściowo zostały wykorzystane. Takim momentem był niewątpliwie rok 1989. Przez te 30 lat wiele się udało zrobić, udało się przezwyciężyć wiele bolączek PRL. Dlatego dziękuję za pracę wszystkich rządów, za wysiłek wszystkim ministrom i premierom, także tym, którzy są dzisiaj tutaj w Sejmie" - powiedział premier.

Jak jednak zaznaczył, nie wszystko się w ostatnim 30-leciu udało. "Prawo i Sprawiedliwość od lat głośno zadaje pytania, czy decyzje podjęte w tamtym czasie były optymalne, czy wszystkie szanse wykorzystaliśmy w zgodzie z naszym najlepszym interesem, czy działaliśmy w interesie możliwie całego społeczeństwa, czy polskie społeczeństwo było podmiotem czy przedmiotem transformacji" - pytał szef rządu. "Polacy po raz drugi z kolei wybrali Prawo i Sprawiedliwość również dlatego, że na te pytania znajdujemy inne, niż przez 25 lat, lepsze odpowiedzi i dzięki temu naprawiamy polskie sprawy jak nikt dotąd po 1989 roku" - podkreślał Morawiecki.

Będziemy dążyć do zasady: taka sama płaca za taką samą pracę dla kobiet i mężczyzn

Premier podkreślił, że jego rząd wzmacnia rodzinę i docenia pracę kobiet. "Jako pierwsi podjęliśmy program ogromnych prorodzinnych transferów społecznych. Jako pierwsi konkretnie odpowiedzieliśmy na problem nieopłacanej pracy kobiet, które wychowywały co najmniej czwórkę dzieci" - powiedział szef rządu.

Jak mówił "równość w miejscu pracy jest wartością, o którą będziemy mocno zabiegać". "Bo jeśli za taką samą pracę nasze mamy, żony, córki dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, to nie jest to normalne. Będziemy dążyć do sprawiedliwej zasady: taka sama płaca, za taką samą pracę" - powiedział Morawicki.

Ostatnie lata to przełom w innowacjach

Ostatnie lata to m.in. przełom w innowacjach. W 2018 r. nakłady na badania i rozwój wyniosły ponad 1,2 proc. PKB; to największy wzrost, kwotowo i procentowo, w ostatnich 20 latach - mówił we wtorek podczas expose w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił premier, OECD prognozuje, że Polska w latach 2019-2020 będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 36 krajów członkowskich. Przypomniał, że MFW przesuwa nasz kraj w górę coraz bliżej pierwszej 20., niemiecka prasa "zwraca uwagę na polski cud gospodarczy", a światowe agencje utrzymują dla Polski wysoki rating i chwalą za stabilność makroekonomiczną.

"Ostatnie lata to także przełom w innowacjach. W 2018 r. nakłady na badania i rozwój wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o prawie 25 proc. i wyniosły ponad 1,2 proc. PKB. To największy wzrost - kwotowo i procentowo - w ostatnich 20 latach" - wskazał szef rządu. Premier zaznaczył, że "ten rekordowy wzrost to symbol wielkich polskich mocy kreatywnych, które drzemią głęboko w Polsce i Polakach".

Według MFW w latach 1990-2016 prawie 20 mln osób przeprowadziło się z Europy Środkowej do bogatych, europejskich zachodnich krajów - mówił Mateusz Morawiecki. "Trend ten przyspieszył po wejściu naszych krajów do Unii. Zdaniem Funduszu ta zmiana sprawiła, że kraje Europy Środkowej, w tym Polska, straciły dochody. I nasze dochody na głowę są niższe o co najmniej 5 proc. na skutek tej migracji" - zaznaczył. "To wielka danina, jaką Polska zapłaciła bogatym krajom Zachodu. Taka danina od biednych do bogatych nie jest normalna. Państwo wysokich standardów musi z tym skończyć" - stwierdził. Jak mówił, rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym nastąpiło zmniejszenie liczby Polaków na emigracji.

Podwyżki dla nauczycieli, modernizacja, min. 1000 ekoszkół

Rząd planuje podwyżkę płac dla nauczycieli w nowym roku szkolnym, a także fundusz w wysokości 2 mld zł przeznaczony dla szkół, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose w Sejmie. W ciągu obecnej kadencji przeprowadzona zostanie modernizacja szkół, celem jest także co najmniej 1 000 samowystarczalnych energetycznie, ekologicznych szkół, dodał.



"Tylko w tym roku subwencję oświatową zwiększyliśmy o 3,8 mld zł. […] Na przyszły rok, także od nowego roku szkolnego, przeznaczymy dla nauczycieli środki na wzrost wynagrodzeń, tak jak dla całej sfery budżetowej" - powiedział Morawiecki w Sejmie.



"Uruchomimy składający się ze środków krajowych i unijnych program o wartości 2 mld zł, który sprawi, że polska szkoła będzie odpowiadała nie tylko potrzebom teraźniejszości, ale i przyszłości. To pomoce do nauki programowania lub multimedialne tablice" - dodał premier.



Wskazał, że będzie to także wsparcie, które pozwoli wykonać niezbędne modernizacje, czy po prostu poprawić jakość pomieszczeń szkolnych. "W ciągu naszej kadencji przeprowadzimy wielką modernizację szkół. Nasz cel: co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie, ekologicznych szkół" - zapowiedział także Morawiecki.

