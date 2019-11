Do wybuchu gazu doszło w poniedziałek po południu w kopalni należącej do lokalnej spółki Feng Yan w powiecie Pingyao. Akcja ratunkowa została wstrzymana we wtorek wczesnym rankiem, gdy odnaleziono wszystkich górników.

W momencie wybuchu w kopalni było 35 osób, z czego 11 udało się wyjść na powierzchnię bez szwanku. Dziewięciu rannych przewieziono do szpitali; ich stan jest stabilny – podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Chińskie kopalnie, szczególnie kopalnie węgla, należą do najniebezpieczniejszych na świecie, choć w ostatnich latach liczba ofiar śmiertelnych wśród chińskich górników znacznie spadła.

Według oficjalnych danych w 2017 roku w chińskich kopalniach węgla doszło do 219 wypadków, w których zginęło 375 osób, co oznacza spadek liczby ofiar o 28,7 proc. w porównaniu z rokiem 2016. W pierwszej dekadzie XXI wieku w Chinach notowano kilka tysięcy ofiar wypadków górniczych rocznie.(PAP)