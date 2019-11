LPP: Koszty wynagrodzeń w grupie wzrosną jednocyfrowo w 2020 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Dzięki m.in. wdrażaniu przez LPP nowych technologii, w tym RFID koszty wynagrodzeń wzrosną w tempie jednocyfrowym w 2020 r., poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Biorąc pod uwagę nowe technologie, które wdrażamy, w tym RFID to jesteśmy w stanie oszczędzić pracę ludzką m.in. w sklepie, a więc wzrost kosztów pracy nie będzie tak znaczący, jak na całym rynku. Biorąc pod uwagę całą grupę, zakładamy wzrost wynagrodzeń u nas na poziomie jednocyfrowym, a nie dwucyfrowym" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wynagrodzenia za granicą nie rosną tak szybko, jak w Polsce.

"Jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe (PPK), to wybraliśmy ofertę firmy AXA i zapisało się około 30% naszych pracowników w kraju" - powiedział wiceprezes.

Zwrócił uwagę, że RFID w Polsce w salonach Reserved został praktycznie wdrożony, ale trwają jeszcze szkolenia, a w przyszłym roku ma być wdrożony w Reserved w innych krajach.

"Na wiosnę będziemy chcieli rozpocząć wdrażanie RFID także w kolejnych naszych markach, najpierw będzie to Mohito, a potem kolejne" - dodał Lutkiewicz.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)