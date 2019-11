LPP jest zadowolone ze sprzedaży w pierwszych tygodniach IV kwartału



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - LPP jest zadowolone ze sprzedaży w pierwszych tygodniach IV kwartału, choć przed spółką jest jeszcze tzw. Black Friday, uważa wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Całkiem obiecująco, jak na razie, przedstawia się IV kw. Październik był średnio dobry, a listopad jest dobry. Przed nami jeszcze najważniejszy w tym miesiącu okres w sprzedaży czyli tzw. Black Friday i jesteśmy do niego dobrze przygotowani" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

W przyszłym roku obrachunkowym 2020/21 w Polsce spółka planuje m. in. zwiększenie powierzchni handlowej o 4%.

"W Polsce zakładamy, że 60% będą to powiększenia salonów sprzedaży, a 40% będą to nowe otwarcia" - dodał wiceprezes.

LPP podało dziś, że łącznie powierzchnia w całej grupie w okresie 2020/21 ma wzrosnąć o 16% r/r. do 1 432,4 mln m2.

Spółka przypomniała o planach przesunięcia roku obrotowego, zgodnie z którymi IV kw. roku obrotowego 2019/20 będzie jedynym 4-miesięcznym kwartałem i będzie obejmować okres od początku października 2019 roku do końca stycznia 2020 r.

Przedstawiciele spółki zwrócili uwagę, że dzięki uruchomieniu paneuropejskiego sklepu internetowego oraz otwarciom sklepów stacjonarnych w Finlandii, oferta spółki jest już dostępna na 39 rynkach.

"W Finlandii otworzyliśmy w największym centrum handlowym w tym kraju wszystkich 5 naszych marek. Możemy powiedzieć, że był to pozytywne zaskoczenie, ponieważ otwarcie w przypadku Reserved było na podobnym poziomie jakie zanotowaliśmy w Londynie, a marka Sinsey zanotowała najlepsze otwarcie w historii" - powiedziała PR Manager Monika Wszeborowska podczas konferencji prasowej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)