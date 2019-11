Poseł PiS Marcin Horała w imieniu klubu PiS wycofał projekt ustawy znoszący limit 30-krotności składki na ZUS. Oświadczenie o wycofaniu projektu ustawy skierowane do marszałek Sejmu Elżbiety Witek zostało we wtorek po południu opublikowane w wykazie prac legislacyjnych.

"Uprzejmie informuję panią marszałek, iż występując jako reprezentant wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wycofuję przedmiotowy projekt ustawy" - czytamy w oświadczeniu Horały datowanym na wtorek 19 listopada, który został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych na stronie internetowej Sejmu.

Pierwsze czytanie projektu PiS, który zakładał likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a który wynosi obecnie 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, miało się odbyć w Sejmie we wtorek wieczorem.

Na konferencji prasowej po wysłuchaniu w Sejmie expose premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Duda został zapytany, jak podchodzi do propozycji zniesienia tego limitu. "Sceptycznie patrzę na tę sprawę" - odpowiedział.

O propozycji PiS krytycznie wypowiadała się nie tylko m.in. Koalicja Obywatelska i Konfederacja, ale przeciwne jest także Porozumienie - koalicjant PiS w Zjednoczonej Prawicy. Nie wiadomo z kolei jakie stanowisko wobec projektu ma Lewica. Jej przedstawiciele informowali w poniedziałek, że klub podjął decyzję ws. projektu lecz do głosowania go nie poznamy.

Przeciwni projektowi są również przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych m.in. Solidarność.

Według autorów projektu likwidacja 30-krotności ZUS ma przynieść do budżetu państwa dodatkowe 7,1 mld zł. W uzasadnieniu do projektu zauważono, że większe składki na ubezpieczenie emerytalne spowodują wzrost składek zewidencjonowanych w ZUS, a w konsekwencji stopniowy wzrost wydatków na emerytury wyliczane według nowych zasad. Oszacowano, że zarobki wyższe niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia osiąga ok. 370 tys. osób. W poprawionym uzasadnieniu do projektu oceniono, że w skutek zniesienia tzw. 30-krotności wydatki przedsiębiorstw w pierwszym roku obowiązywania zmiany wzrosną o ok. 3,3 mld zł. W ciągu 10 lat będzie to 54,6 mld zł.

Lewica z własnym projektem

Lewica złożyła w Sejmie projekt dotyczący zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS, proponuje też podwyższenie emerytury minimalnej do 1600 zł i wprowadzenie emerytury maksymalnej, która w pierwszym roku obowiązywania miałaby wynosić 15,6 tys. zł.

Dyrektor ds. legislacji klubu Lewicy Dariusz Standerski zaznaczył, że projekt Lewicy różni się od projektu PiS zakładającego zniesienie limitu 30-krotności przy składkach ZUS tym, że jest to projekt systemowy. "Projekt PiS to tylko skok na kasę, który zapewnia jednorazowe wpływy, jednocześnie nic nie zmienia w systemie" - powiedział.

"Projekt Lewicy to z jednej strony zniesienie limitu 30-krotności składki. Po drugie to mocne podwyższenie emerytury minimalnej do kwoty 1600 zł, czyli to, co Lewica proponowała w swoim programie wyborczym" - mówił Standerski. W tym roku emerytura minimalna wynosi 1100 zł brutto.

>>> Czytaj więcej: Lewica chce rewolucji w emeryturach. Minimalna - 1600 zł, maksymalna - 15,6 tys. zł