ZUE ma obecnie portfel zamówień o wartości 2 mld zł



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie 2 004 mln zł, podała spółka.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [19 listopada] zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 2 004 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 6,9 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2019 rok wynosi 11,2 mln zł netto" - czytamy w raporcie za III kw.

W 2019 roku grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 712 mln zł netto, podano także.

"Nasz portfel zamówień opiewa obecnie na ponad 2 mld zł, co pozwala optymistycznie oceniać perspektywy kolejnych kwartałów. Staramy się coraz bardziej dywersyfikować naszą działalność pozyskując kolejne zlecenia na rynku miejskim - obecnie realizujemy kilkanaście zleceń tego typu w różnych miastach Polski. Kontrakty miejskie charakteryzują się szybszym czasem realizacji (co oznacza mniejsze ryzyko zmiany kosztów materiałów oraz robocizny) i wyższą marżowością. Również rozstrzyganie przetargów na tego rodzaju kontrakty przebiega bardziej sprawnie. Kontrakty pozyskane przez nas w tym segmencie w bieżącym roku na tym rynku są satysfakcjonujące i widzimy potencjał dalszego rozwoju naszego portfela" - skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)