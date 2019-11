"Rozmiar kłopotów w województwie lubuskim gwałtownie wzrósł, kiedy główny lekarz weterynarii potwierdził we wtorek późnym popołudniem kolejnych 18 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Tym samym liczba zwierząt padłych na ASF wzrosła z 2 do 20, a sam obszar występowania ASF zbliża się niebezpiecznie do wrażliwych regionów – Wielkopolski, która produkuje 35 proc. polskiej wieprzowiny, oraz Niemiec – którzy odpowiadają za jedną piątą eksportu tego mięsa poza Unię Europejską" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak pisze dziennik, ASF – zaledwie 80 km od granicy – zaniepokoił Niemcy, największego producenta wieprzowiny w UE.

"Polska wyprodukowała w ubiegłym roku 2,1 mln ton, a Niemcy blisko trzy razy więcej, bo 5,4 mln ton, 22 proc. produkcji unijnej. Ewentualne przeniesienie ASF do tego kraju zagroziłby eksportowi niemieckiej wieprzowiny poza UE" – napisano. (PAP)