Pekabex Bet ma umowę na wykonanie konstrukcji żelbetowej na potrzeby Baltic Wave



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła umowę ze spółką Silvernix, której przedmiotem jest wykonanie konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej na podstawie dokumentacji wykonanej przez Pekabex Bet na potrzeby inwestycji Baltic Wave w Kołobrzegu, podał Pekabex. Strony wskazały termin 15 lipca 2021 r. jako termin zakończenia realizacji robót.

"Umowa została zawarta w toku normalnej działalności operacyjnej Pekabex Bet. Produkcja elementów prefabrykowanych na potrzeby przedmiotowej umowy realizowana będzie z nowo wybudowanej wysoko zautomatyzowanej fabryki w Gdańsku, która rozpocznie działalność produkcyjną poczynając od grudnia bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet za wykonanie umowy wynosi netto równowartość ok. 3% przychodów grupy kapitałowej Pekabex za 2018 r., plus należny podatek VAT, wskazano również.

"Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów emitenta, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej emitenta" - podsumowano.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)